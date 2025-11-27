【サブウェイ2026福袋】今年の福袋は「2種類」から選べる、オリジナルニットバッグとピンバッチ、定価以上のサンドイッチチケット入り（数量限定販売）

サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、2025年12月26日（金）から、「サブウェイ2026福袋」を数量限定で販売開始する。※全国のサブウェイにて、文中価格は全て税込表記

今年の福袋は、内容が異なる「3,000円」と「5,000円」の2種類を用意。どちらの福袋にも、限定オリジナルニットバッグとピンバッチ、それぞれの定価以上分のサンドイッチチケットが入っているという。「5,000円」の福袋は、テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボしたオリジナルウォーターボトル付。

今年の福袋は2種類から選べる

【福袋限定のサブウェイグッズが登場】

年末年始恒例の「サブウェイ福袋」が、今年も全国で販売される。今回は大人気アイテムであるニットバッグを、サブウェイオリジナルの限定デザインで開発したという。性別やシーンを問わず、気軽に使いやすい柔らかな素材感で、何を入れてもちょうどいいサイズ感が魅力の商品。ちょっとした外出やショッピングはもちろん、通勤時のランチバッグなど幅広い場面で活用できるという。

サブウェイのサンドイッチやアイテムがモチーフとなった「ピンバッチ」がランダムで1つ入っていたり、昨年より金額がアップした「サンドイッチチケット」（それぞれ計3,560円分、計5,630円分）が2種共通でセットになっている。福袋は、各店舗での在庫数がなくなり次第終了となる。

〈「サブウェイ2026福袋」概要〉

■販売価格

・3,000円

・5,000円

■内容

【3,000円】

オリジナルニットバッグ、ピンバッチ、サンドイッチチケット6枚（計3,560円分）

【5,000円】

オリジナルニットバッグ、ピンバッチ、サンドイッチチケット9枚（計5,630円分）、ウォーターボトル

■販売店舗

サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

■販売開始日

2025年12月26日（金）

※なくなり次第終了

※一部店舗では発売日が異なる。予約・取り置きはできない

●オリジナルニットバッグ

サイズ：W250×H450×D100mm

オリジナルニットバッグ

●ピンバッチ

全5種類の中から、ランダムでいずれか１つ封入されている。

ピンバッチ

●サンドイッチチケット

全9つの対象サンドイッチから好きなものを選べるチケット（商品券）セット。

「3,000円」の福袋には6枚（計3,560円分）、5,000円の福袋には9枚（計5,630円分）入っている。全国の店舗で使える。

※対象サンドイッチ：えびアボカド、BLT、てり焼きチキン〜焦がし醤油仕立て〜、スパイシークラブハウス、アボカドチキン、たまご、生ハム＆マスカルポーネ、ローストビーフ〜プレミアム製法〜、アメリカンクラブハウス

※スキー場、球場店舗を除く

※該当商品が売り切れの場合は、その商品と同価格もしくはそれ以上の価格の商品と交換

サンドイッチチケット

●ウォーターボトル

テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボ。

5,000円の福袋にのみ入っている。

容量：500ml、サイズ：H200mm

ウォーターボトル