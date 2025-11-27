全長伸びた！ 「7人乗りミニバン」発表！ 取り外せるシート＆アースカラー採用のルノー新「グランカングー」2月発売へ

全長伸びた！ ルノー「グランカングー」26年2月発売 3列7人乗り

ルノー・ジャポンは2025年11月27日、広い室内空間と使い勝手の良さで支持される「カングー」に、待望の3列シート7人乗り仕様となる「グランカングー」を設定し、2026年2月に発売すると発表しました。

全長とホイールベースを延長し、大人数での移動や長尺物の積載に対応した特別仕様車として登場します。

今回発表された「グランカングー」は、日本でも高い人気を誇るMPV（マルチ・パーパス・ビークル）であるカングーのボディを拡大し、3列シートを備えたモデルです。

本モデルは標準ボディのカングーに対し、ホイールベースと全長を延長することで、ゆとりのある室内空間を実現した特別仕様車として位置づけられています。

外観はカングーらしさを色濃く残しており、アイコンとも言える観音開きの「ダブルバックドア」や、タフな印象を与える「ブラックバンパー」を標準装備。

ボディカラーには、自然に溶け込むアースカラーの「ベージュ サハラ」が採用されました。

最大の特徴は、フレキシブルなシートアレンジにあり、車内には7つの独立したシートが配置されており、大人数での移動を可能になっています。

特に注目すべきは2列目と3列目のシート機能です。

これらのシートは前後のスライドや折り畳みができるだけでなく、シートそのものを車外へ「取り外す」ことで、乗員数や荷物の量に合わせて自由自在に空間を作り変えることができます。

例えば、少人数での乗車時には後席を取り外して広大なラゲッジスペースを確保したり、長尺のサーフボードやキャンプ道具を積み込んだりと、ユーザーのライフスタイルに合わせた使い方が可能です。

パワートレインには、力強い走りと効率の良さを兼ね備えた1.3リッターガソリンターボエンジンを搭載し、トランスミッションには電子制御7速AT（7EDC）が組み合わされます。

また、単に人が多く乗れるだけでなく、アクティブな用途も想定されています。

滑りやすい路面状況でも安定した走行をサポートする「エクステンデッドグリップ」に加え、季節を問わず安心して走行できる「16インチオールシーズンタイヤ」を装備しており、街乗りからアウトドアシーンまで幅広く対応できる一台に仕上がっています。

グランカングーは、2026年2月の発売が予定されています。

価格やより詳細なスペックなどの発売に関する情報は、2026年1月中に改めて発表される見通しです。