快適性が爆上がり！キッチンに設置しときたい100均便利グッズ

今回ご紹介するのはダイソーで購入したキッチン便利グッズ！水切りラックの中でお皿が重なってしまって、なかなか乾かないというプチストレスを解消してくれるスグレモノです。家にある水切りかごに後付けするだけで、一気に快適度アップ。実際に使ってみたので、使用感をお伝えします。ぜひ参考にしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：水切りスタンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦177mm×横46〜60mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480098104

小さいけど優秀なんです！ダイソーで見つけた『水切りスタンド』

今回は、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『水切りスタンド』をご紹介！

水切りかごの中で食器が重なってしまったり、キレイに立てかけられず場所を取ってしまったりというプチストレスを解消してくれるんです。

ダイソーで人気の、京都芸術大学と共同開発した商品。この時点で期待大ですよね。

アイテム自体はスリムでコンパクト。お値段は1つ110円（税込）です。

作りとしてはシンプルで、底部分にある凹みに水切りスタンドを差し込んで使うか…。

このように両手で広げて、水切りスタンドの網目の大きさに調整し、挟み込むかの2通りの使い方ができます。

お皿の水切りがグッと早くなる！

実際にセットして思ったのが、水切りカゴの網の位置によっては設置がしにくい印象。

イメージしていた向きとは違いましたが、何とか設置できました。

『水切りスタンド』さえ固定できれば、食器が滑らずとても快適！お皿の乾きが早くなり、拭き上げをしなくても食器棚に戻せるようになりました。

正直この水切りラックでは、『水切りスタンド』の向きが自分に対して平行になり、奥に立てかけたお皿が取り出しにくくなってしまい、ちょっとイメージが違いましたが、水切りのしやすさに関しては◎ですよ！

今回はダイソーの『水切りスタンド』をご紹介しました。使っている水切りかごに後付けできるので、場所を取らずに今使っているものをアップグレードできます。

とてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。