マクドナルドから、じっくり煮込んだビーフシチューをサクサク食感のパイで包み、2024年新たにチーズが入った冬の定番お食事パイ「ビーフシチューパイ」

「ビーフシチューパイ」から、2025年はとろ〜りなめらかなカマンベールチーズ、チェダーチーズ、ゴーダチーズが入って進化した新メニュー「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」

価格：240円(税込)〜

販売期間：2025年12月3日（水）〜2026年1月上旬予定

販売時間：全営業時間帯

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

創業当時から「ホットアップルパイ」がレギュラーメニューとして親しまれているほか、風味豊かでサクサクの食感が楽しめるさまざまな味わいのスイーツパイやお食事パイを期間限定メニューとして提供している「マクドナルド」

2021年に初登場した「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として、販売開始以来毎年多くの方から人気を博しています。

2024年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売し、多くの方が冬ならではの味わいを楽しみました。

ビーフシチューパイの初登場から5年目となる2025年は、3種のチーズが入ってさらにパワーアップした「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」が新登場！

フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んでいます。

牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングとクリーミーなチーズの相性が楽しめる、冬だけのご褒美パイです。

冬の寒い朝にほっと一息つきたいときのモーニングメニューとして、ランチやディナータイムのバリューセットと一緒に、また小腹がすいた時のスナックメニューとして、1日中さまざまなシーンで楽しめます☆

新TVCM「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」篇

放映開始日：2025年12月2日（火）

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

毎年冬のマクドナルドを彩る俳優・多部未華子さんが新TVCMに出演。

友人から「ビーフシチューパイ？」と言われた多部さんが「チ、チ、チィ〜！」といたずらっぽい表情で「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の登場をお伝えします。

パイを頬張りおいしさが溢れ出す多部さんの表情にも注目です☆

5年目を迎える冬の定番「ビーフシチューパイ」 のチーズが進化して新登場。

マクドナルドにて2025年12月3日より販売される「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」の紹介でした☆

