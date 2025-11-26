Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、耳にクリップのように挟むため、周囲の音を自然に取り込みながら音楽や通話を楽しめる、HUAWEI（ファーウェイ）のワイヤレスイヤホン「FreeClip」がお得に登場しています。

高音質なサウンドと快適なリスニングを体験できる、HUAWEIのワイヤレスイヤホン「FreeClip」が36％オフ！

人間工学に基づいたデザインで、快適な装着感と軽さを実現した、HUAWEI（ファーウェイ）のワイヤレスイヤホン「FreeClip」が36％オフの大特価で登場しています。

最大の特長は、外耳道を塞がないオープンイヤー型構造。耳にクリップのように挟むため、周囲の音を自然に取り込みながら音楽や通話を楽しめます。

音が的確に耳へ届くよう指向性技術を採用。また、約10.8mmのデュアルマグネットダイナミックドライバーと左右対称の通気口設計により、迫力ある低音を実現しています。

片耳約5.6gの軽量設計で、長時間装着しても負担になりにくいのもポイント。イヤホンが苦手な人や、オフィス・家事・ランなど“ながら聴き”用途にぴったりです。

洗練デザインと、実用十分なバッテリーも◎

デザインはミニマルで、いかにも“ガジェット”感がないのが好印象。耳元でさりげなく主張し、ファッションとも自然に馴染みます。

IP54の防塵防滴性能で、汗や小雨程度なら気にせず使用できるのも嬉しいポイントです。

1回の充電でイヤホンのみで最大8時間の音楽再生、充電ケース込みで最大36時間の音楽再生が可能。最大2台のデバイスに同時接続でき、OS、Android、Windowsのいずれのデバイスでもオーディオをシームレスに切り替えることができるのも◎です。

オープン型×指向性技術、約36時間再生、IP54防滴。HUAWEI「FreeClip」は快適さと実用性を兼ね備えた新感覚イヤホン。現在、36％オフと過去最安値なので、試すならベストのタイミングですよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月26日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

