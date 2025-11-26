Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

家電やガジェットに加え、日用品もお得に。山崎実業が販売する「マグネット洗濯洗剤ボールストッカー プレート ホワイト 4700」が48％オフの1,256円（税込）で販売中です。

洗濯機横にマグネットで簡単に取り付けられ、かさばりがちな洗濯洗剤ボールをスッキリ収納できるという「マグネット洗濯洗剤ボールストッカー プレート ホワイト 4700」。

洗剤ボールの収納はもちろん、粉末洗剤入れや洗濯ネット・洗濯バサミなどの小物収納としても利用できるのが便利そうです。

↑粉末洗剤入れとしても。

↑洗濯機周りの小物入れとしても。

洗濯機周りをスッキリまとめる洗剤ボールケースはAmazonブラックフライデーで！

