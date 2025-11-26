Hey! Say! JUMP山田涼介『突破ファイル』で巧妙な密輸手口に驚き！「こんなにわからないものなんですね」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMPの山田涼介が、11月27日放送の『THE 突破ファイル』に出演する。

■Hey! Say! JUMP山田涼介と北村一輝がスタジオ初登場

今回は「CAめるるが大突破SP」を放送。国際空港での密輸を、監視官の木村昴と戸塚純貴が華麗に暴く。そしてCAめるるとこ生見愛瑠は、上空1万メートルで発生する乗客たちのピンチを驚きの方法で救う。

スタジオには、Hey! Say! JUMP・山田涼介の他に、俳優・北村一輝が初登場する。

「空港税関」では、声優の木村昴や俳優の戸塚純貴が税関検査場の監視官を演じ、悪質な密輸を食い止めるために奮闘する。年間1,000件以上も摘発されている密輸だが、その手口は日々巧妙化していて、容疑者のささいな言動や所持品など細部に目を光らせる必要がある。

ブラジル便にて密輸の疑いで匿名通報が入ったのは、2人組のビジュアル系バンドマン。スーツケースの中身やギターケースなどを調べるが、一向に怪しいものは出てこない。不正薬物や爆発物を探知する最新鋭の検査機器にも異常はない。しかし監視官の木村は、容疑者たちの微妙な表情の変化、そして服装の細部の違和感を見逃すことはなかった。果たして木村は怪しいバンドマンたちの密輸物を暴くことはできるのか…!?

さらに近年増えている、外国人観光客が日本で新しいスーツケースを購入し、古いものを捨てていく“放置スーツケース”問題に絡んだ密輸手口に監視官・戸塚純貴が挑む。

ゲストの山田涼介は、ドラマ内の密輸手口に対して「こんなにわからないものなんですね」と、その巧妙さに驚きを見せる。

スタジオ初登場の俳優・北村一輝は冒頭から「よろしくお願いします、お願いします！」と、謙虚な姿勢を見せ、MCの内村から「普段コワモテの役が多いんですけどめっちゃ腰低い！」とツッコまれる。

そして突破クイズで北村は、密輸犯の意外なアイテムに目を付け回答するが…。果たして正解できるのか!?

■北村一輝がめるるの演技を絶賛！「泣きそうなくらい」

「CAめるる 空の上の突破劇」では、めるること生見愛瑠がCAを演じ、搭乗した飛行機内で起こるあらゆるトラブルを解決していく。

息子が機内の通路に落としたゲーム機を拾おうとシートベルトを外した母親。そのとき、乱気流によって飛行機は大きな揺れに襲われ、母親は転倒し、左腕を骨折。血管を圧迫されて危険な状態に陥ってしまう…。CAめるるは機内にあるアイテムを使って、骨折した乗客を救うことに。

さらに今度は、機内のパニックと不安・緊張から突然喘息を発症してしまった少女が。幼児用の喘息薬がなく、どうすることもできないうちに、少女の気道が閉鎖して呼吸が止まる最悪の事態に。そんななか、風間俊介演じる機長は、少女の気道を確保するため上空1万メートルから3,000メートルまで急降下する決断をする。

気道がわずかに開き、呼吸を再開するも、少女の命がどうなるのか予断を許さない状況で、CAめるるがとった救助法とは？

俳優の北村は「すごい良いドラマっていうか」、「泣きそうなくらい」と、めるるをはじめとする俳優陣の迫真の演技に感動する。山田も「すごい緊迫感のあるVTRで」、「ちょっとドキドキしましたね」と、次々とトラブルが襲い、先の読めない息をのむストーリー展開に引き付けられていた。

■番組情報

日本テレビ系『THE突破ファイル「CAめるるが大突破SP」』

11/27（木）19:00～21:00

MC：内村光良

レギュラー解答者：サンドウィッチマン

ゲスト解答者：EXIT、北村一輝、タイムマシーン3号、生見愛瑠、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、吉住 ※50音順

「空港税関」

出演者：木村昴、高田夏帆、田中美久、戸塚純貴 他

「CAめるる 空の上の突破劇」

出演者：風間俊介、高橋ユウ、生見愛瑠、吉住 他

