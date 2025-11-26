小籔千豊、LE SSERAFIMの東京ドーム公演で感心しきり「鳥肌立ちました」

11月24日、小籔千豊が自身のYouTubeチャンネル『ペラペラ小籔』に更新した動画にて、LE SSERAFIMの東京ドーム公演の感想を語った。

小籔は、『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』の18日の公演を鑑賞してきたとして、「鳥肌立ちました。あんだけ聴いてた歌、やっぱ生で聴いてダンス上手なん見てたら鳥肌立つもんやね」とコメント。

また、メンバーのキム・チェウォン、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェの3人について、「日本語と英語と韓国語喋れる、3人とも」「俺、英語レッスン行くようになってから喋れてること自体がリスペクトというか。あんなダンスと歌やってんのに言葉も。え？みたいな。信じられへん」と、語学力にも感心したと話した。

さらに、SAKURA（宮脇咲良）が11年ぶりに東京ドームに立ったと話していたことにも触れ、「不屈の精神やん。すごいよ、めちゃめちゃ頑張りはったんやろなと思いましたね。この方リスペクトしてます」と語っていた。