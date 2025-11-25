¡Ö¾Þ¶â5000Ëü±ß¡© º£¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Gµ¶¥ÎØº×¤Ç°¤ÉôÂó¿¿¤¬¶¥ÎØ»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç²¼¹î¾åÍ¥¾¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥¸¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡Úº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎGµ¤ÏßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Û
Gµ½é·è¾¡¡õ½éÍ¥¾¡¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°¤ÉôÂó¿¿¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥¸¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¥ÎØ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹²¼¹î¾åÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿°¤ÉôÂó¿¿¡ÊµÜ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤Ï¡¢É½¾´¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î°Î¶È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î19Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¡ÊËÌ¶å½£¥á¥Ç¥£¥¢¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÇÕ¶¥ÎØº×¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎGµ³«ºÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï12·î30Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡ØKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¸¢Áè¤¤¤â·èÃå¤¹¤ë¡££¶Æü´Ö¤Ç¤Ò¤È¤ê£µ¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ëßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Îº×Åµ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ³«ºÅ¤Ë¤Ï108Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾Ú¡Ö£Óµé£ÓÈÉ¡×£¹Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢Á°Ç¯¤Î¶¥ÎØº×ÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤êº£Ç¯¤âGµ¤ò£²¾¡¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤¬¥±¥¬¤ÇÌµÇ°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾£¸Áª¼ê¤ÏÀª¤¾¤í¤¤¡£Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Àº±Ô¤¿¤Á¤¬½éÆü¤«¤é·ã¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡Ú¡Ö5Ãå¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ï¤º¤¬¡¢½é¤ÎGµ·è¾¡¤Ø¡Û
¡¡£´ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡¢£Óµé£ÓÈÉ£¶Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤¬·ø¼Â¤Ë½à·è¾¡¤Ø¤È¿Ê½Ð¡£º£³«ºÅ¤Ï½çÅö¤Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Gµ¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤À¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï£³¥ì¡¼¥¹¤È¤â¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂçº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·èÃå¤¬Â³¤¯¡£µ¤¤Å¤±¤Ð£Óµé£ÓÈÉ¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎGµ¤Ç·è¾¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ô¤¤ÓÌ³Ð¤Ç¾¡Éé¤É¤³¤í¤òÆ¨¤µ¤º£²Ãå¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢11Ç¯ÌÜ¤Î°¤Éô¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£¶ÅÙÍî¼Ö¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤ºÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º£³«ºÅ¤¬£¸ÅÙÌÜ¤ÎGµ½Ð¾ì¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢³«ºÅÁ°¤â¡Ö£Óµé£±ÈÉ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ê½éÆü¤«¤é£³Æü´Ö¤Þ¤Ç¤Î°ì¼¡¡ËÍ½Áª¤Ï£µÃå¡¢£µÃå¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¡¢¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð½é¤Î½à·è¾¡¤É¤³¤í¤«¡¢½é¤ÎGµ·è¾¡¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ø¡£¾¡¤Á»Ä¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤¦½à·è¾¡¸å¤Î²ñ¸«¾ì¤â¡¢°¤Éô¤Î»þ¤À¤±¤ÏË¾³°¤ÎÌö¿Ê¤Ë½ª»Ï¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥à¡¼¥É¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Àº¿À¤ÈÆùÂÎ¤òºï¤Ã¤Æ¤Î·ãÀï¤æ¤¨¡¢Áª¼ê¤«¤é¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿·è¾¡¡££¹Áª¼ê¤Î¤¦¤Á£·Áª¼ê¤¬¡Ö¾¡¤Æ¤Ð½éGµ¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ç¡¢ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¡¦¸ÅÀ¡£¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤òËä¤á¤ëÀä¹¥µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¹³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¡ØÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡Ê¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡Ù¤òÀ©¤·¡¢£´Ç¯Á°¤Ë¤Ï¶¥ÎØº×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡¦107´ü¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¢¨³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Gµ¤Ï¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¤È¡Ö¶¥ÎØº×¡×
¡¡°¤Éô¤Ï¤½¤ó¤ÊµÈÅÄ¤È¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢¤³¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ëÉñÂæ¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½ÐÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÉº¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¡¢»×¤ï¤º¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£µÈÅÄ¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢ÄºÅÀ¤òÃÎ¤ëÃË¤Î¤³¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È°¤Éô¤Î¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¡£
¡¡20»þ30Ê¬¡¢¡Ö¶¥ÎØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¾®ÁÒ¤Î¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀªµÍ¤á¤«¤±¤¿¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ë¹æË¤¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢360ÅÙ´ÑµÒÀÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¯¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ä¤ê£²¼þÈ¾¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¡£¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦113´ü¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤ØÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÅÀ¤é¶áµ¦Àª¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢µÈÅÄ¤ÏÀèÆ¬¤Þ¤Ç½Ð¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÄÉÁö¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°¤Éô¤âµÈÅÄ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÄ¥¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢ÂÇ¾â¤ò¼õ¤±¤Æ¸åÂ³¤¬¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤â¡¢Æ±´ü¥é¥¤¥ó¤Ï¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò²á¤®¡¢³ÆÁª¼ê¤¬ÌÔÁ³¤È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢µÈÅÄ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°¤Éô¤â¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¡£¿ÊÏ©¤ò½ä¤Ã¤Æ³°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¥í¥¹¤Ç¥¤¥ó¤ò²ó¤Ã¤Æ£²ÈÖ¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ê¤ÈÀø¤ê¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿ÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿°¤Éô¤Ï¡¢ÌÜÁ°¤Î¹Ó°æ¿òÇî¡ÊÄ¹ºê¡¦82´ü¡Ë¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥´¡¼¥ëÀþ¤òºÇ½é¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
È¯Áöµ¡¤Ç¤Î°¤ÉôÂó¿¿¡Êº¸¡Ë¤È¡¢Æ±´ü¤ÎµÈÅÄÂóÌð¡Ê±¦¡Ë¡¡photo by Takahashi Manabu
°¤Éô¡Ê£¶ÈÖ¼Ö¡¦ÎÐ¡Ë¤ÏµÈÅÄ¡Ê£µÈÖ¼Ö¡¦²«¡Ë¤Î¸å¤í¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤¯¡¡photo by Takahashi Manabu
¡Ú¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂç²¼¹î¾å¡Û
¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¡¢±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¡¢²¿ÅÙ¤â±¦¤Î·ý¤ò¿¶¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿°¤Éô¡£¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ´ºÆ®Ìç¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÂç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤âÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊµÈÅÄ¡ËÂóÌð¤¬¤¤¤¤»Å³Ý¤±¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇÆ±´ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÇ¯Ëö¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÌö¿Ê¤Ë¡Ö²¿·î²¿Æü¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¶¥ÎØ¾ì¤ØÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¡Ö¾Þ¶â5000Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¡Ê¶â³Û¤ò¡Ëº£ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¾Þ¶â¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë°¤Éô¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿°¤Éô¡£¤½¤Î¸ý¤«¤é¤ÏÀèÇÚ¤ä»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï£Óµé£ÓÈÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Å°µ¤È¤ÎÀï¤¤¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤«¤éÂç¾Ð¤¤¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¶¥ÎØº×¤Î°¤Éô¤ÎÁª¹Í½ç°Ì¤Ï108¿ÍÃæ76°Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÁö°ìÁö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÁö¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ÇÉÁ¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢Å¸³«¤ä¥é¥¤¥ó¤ÎÌ¯¤ÇÇÈÍð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶¥ÎØ¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×