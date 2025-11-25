¥«¥´¥á 20Âå¤ÎÌîºÚÉÔÂ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È 1°Ì¤ÏÀÄ³Ø¤Î”¥â¥Æ»ØÉ¸¡í¥¢¥×¥êÄó°Æ
¡¡¥«¥´¥á¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤ò¤È¤í¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÌîºÚÀÝ¼è¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÏÌîºÚÀÝ¼è¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¸þ¤±4·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤Î³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¦ÀìÌç³Ø¹»¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö20Âå¤ÎÌîºÚÉÔÂ²ò¾Ã¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é169·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤É°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿5¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¡ÖNEXVEGE¡×¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¡É¥â¥Æ»ØÉ¸¡íÅù¤Î²Ä»ë²½¤ÇÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¯ÌîºÚÀÝ¼è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÄó°Æ¤¬1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾Þ¶â30Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÌîºÚÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤20Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¤ò·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ÎµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ï¥Ô¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ò¹Í°Æ¡£È©¹Ó¤ìÅù¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤¬ÌîºÚ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌîºÚÀÝ¼è¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëà¥â¥Æ»ØÉ¸¡í¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼õ¾Þ¸å¡Öº£²ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌîºÚ¤Ë¤Ï20Âå¤ÎÇº¤ß¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±ÉÍÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¼ã¼Ô¤Ë¤âÌîºÚÀÝ¼è°Õ¼±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²êÀ¸¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥´¥á¤Î»³¸ýÁï¼ÒÄ¹¤ÏÁíÉ¾¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Îµ¤ÉÕ¤¤È»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤ÏÃø¤·¤¯¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¼«¿È¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡¢·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤À¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÅ·Ìî¾¡¹ÊóIR¼¼Ä¹¤Ï¡Ö20Âå¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ã¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß²ò¾Ã¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¿¡£Åö¼Ò¤ÏÌîºÚ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Ç¤·¤«°é¤¿¤Ê¤¤ÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÎ¤ì¤Ð¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È°§»¢¡£Â³¤¤¤ÆÄáÅÄ½¨Ï¯ÌîºÚ²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¥°¥ë¡¼¥×ÉôÄ¹¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È26Ç¯ÅÙ¤Î³èÆ°Í½Äê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£