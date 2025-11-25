スマホ本体が最大90％オフ！HISモバイル「BLACK FRIDAY 2025」

HISモバイルは、対象のスマートフォンが最大90％オフとなる特別企画「BLACK FRIDAY 2025」を開催します。

期間中に格安SIMを新規契約またはMNPで乗り換えることで、iPhoneやAndroidなどの人気機種を特別価格で購入できるお得なセールです。

HISモバイル「BLACK FRIDAY 2025」

実施期間：2025年11月26日(水)15:00 〜 12月1日(月)17:00

実施場所：HISモバイル公式ホームページ

対象商品：iPhone / Android など各種スマートフォン、エントリーパッケージ

スマートフォンの機種変更や通信会社の乗り換えを検討している方にとって、見逃せない機会が到来しました。

端末代金の大幅割引に加え、契約事務手数料に充当できる「エントリーパッケージ」も期間・数量限定の特別価格で提供されます。

スマホ本体が最大90％オフの超特価

期間中、SIMの申し込み（新規またはMNP）を行ったユーザーを対象に、人気のスマートフォンが最大90％オフの衝撃価格で販売されます。

対象となるSIM申し込み期間は2025年11月25日(火)10:00から12月1日(月)17:00までで、端末セールの開始は11月26日(水)15:00からです。

購入はMyHISモバイルIDにつき最大5台まで、1回線につき1台のみといった制限がありますが、iPhoneやAndroidなどの人気端末をお得に入手できる絶好のチャンスです。

初期費用を抑えるエントリーパッケージも特価

契約事務手数料をお得にする「エントリーパッケージ」も、期間・数量限定で最大90％オフにて販売されます。

17時までの申し込みで当日発送、それ以降は翌日以降の発送となり、購入はお一人様1点限りです。

通信費だけでなく端末代金や初期費用も賢く節約できる、HISモバイルのブラックフライデー企画。

HISモバイル「BLACK FRIDAY 2025」の紹介でした。

