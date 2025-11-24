¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥Õ¥§Î¹¤ÇÇ¯´Ö500ËÜ°Ê¾åÇú¿©¡ªYOU¤Ëµ¯¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥¦¥Þ¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î1Æü¤ËYOU¤Î¾Ð´é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªSP¡×¡£ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤À¤é¤±¤Î95Ê¬¤Ç¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¤´ÅöÃÏ¥Ñ¥Õ¥§Î¹¤ÇÇ¯´Ö500ËÜ°Ê¾åÇú¿©¡ªYOU¤Ëµ¯¤¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¡õ¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊì¤Î°ä¹ü¤òÆüËÜ¤Ø
¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÇÂç»È´Û¤Ë¶Ð¤á¤ë¥é¥¦¥é¤µ¤ó¡£2022Ç¯9·î12ÆüÊüÁ÷¤Î²ó¤Ç¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯Î¹¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿YOU¤À¡£
Åö»þ¤ÏËÌÎ¦3¸©¤Ç´®Ç½¡£ÆüËÜÊ¸²½¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
12Ç¯¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡¢À©ÇÆ¤Þ¤Ç»Ä¤ê16¸©¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ä¤³¤ÎÆü¤â²Æì¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤¿µ¢¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
3Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤¿¤½¤¦¡£ÊüÁ÷ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö522ËÜ¡¢°ìºòÇ¯¤ÈµîÇ¯¤Ï500ËÜ¤ò¿©¤Ù¡¢»Ä¤ê2¸©¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´°·ë¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿Ì©Ãå·èÄê¡ª
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ»¼è¸©¡Ê46¸©ÌÜ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ì¥ÎÅò¡×¡£¥µ¥¦¥ÊÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½Ð¿È¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡Ê¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¡Ë¤ÇÀ°¤¨¤¿¤¤¤½¤¦¡£¤è¤â¤®¤ò¼Ñ½Ð¤·¤¿ÆÃÀ½¥í¥¦¥ê¥å¿å¤Ç¤Ò¤È´ÀÎ®¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡¢ÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁá¤¯¥µ¡Ê¥¦¥Ê¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡Ögelateria¡Ü¡ß¡Ê¥¸¥§¥é¥Æ¥ê¥¢ ¥¿¥¹¥È¥«¥±¥ë¡×¡£3Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ÎÅ¹¤À¤¬¡¢¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö½©¤Î¼Â¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¥ï¥¤¥ó¤òÃíÊ¸¡£¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤Î¤Ë¥ï¥¤¥ó!?¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ¹¼ç¤Î±üÊ¿¤µ¤ó¤Ï¥½¥à¥ê¥¨¤À¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ª²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»þ¡¢¤´Ë«Èþ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥é¥¦¥é¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ïµ¨Àá¤Î²Ì¼Â¡Ê¤¤¤Á¤¸¤¯¡Ë¤äÈé¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£¡Ö²Ì¼Â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÏìÔÂô¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢Âç¿Í¤ÎÌ£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½Â¤¤´¶¤¸¤Î¥ï¥¤¥ó¤È´Å¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÁêÀ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡£¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÆÃÊÌ´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ä»¼è¤ÎÌë¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¸©¡ª
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó15Ç¯Á°¡¢¡ÖÀéÉ¥²°¡×¤Ç¿©¤Ù¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡ª ¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÅÜÅó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ø¥È¥Ø¥È¤ËÈè¤ì¤¿Æü¤Ç¤â¡Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡È¤¢¡ÁÈþÌ£¤·¤¤¡É¤È¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡ÈÌÀÆü¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡É¤È¤Ê¤ë¡×¡Ê¥é¥¦¥é¤µ¤ó¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¼Â¿©¤·¤¿¿ô¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó3500ËÜ¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¡ª
¥Ñ¥Õ¥§Î¹¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é15Ç¯±Û¤·¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ºÇ¸å¤ÎÃÏ¤Ï¡ÄÅçº¬¸©¡¦½Ð±ÀÂç¼Ò¡£
¤³¤³¤Ï±ï·ë¤Ó¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¹ñ¼çÂç¿À¤¬ã«¤é¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¿À¼Ò¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤È¤Î¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª
»²ÇÒ¸å¤Ë¤Î¤¾¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð±ÀÌ¾Êª¡¦¤Î¤É¤°¤í¶ú¾Æ¤¤ÎÅ¹¡Ö½Ð±ÀÆüËÜ³¤ ½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌçÁ°Å¹¡×¡£¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢µû¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤É¤°¤í¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬¡Ö¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤¬¥¥ì¥¤¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¶â¤Î´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤É¤°¤íÐ§¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¡ÖìÔÂô¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤Ò¤È¤·¤ª¡£
ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤¯¡£
¡Ö½Ð±À¤é¤·¤¤¡¢¿ÀÀ»¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤Î!?
ÆþÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½Ð±À¤¼¤ó¤¶¤¤ËÜÊÞ¡×¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤ëÆÃÅùÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¿Àºß¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£Â¿¤¤»þ¤Ï1Æü120¸Ä¤âÇä¤ì¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢´ï¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¶¤¤Ì£¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¾®Æ¦¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¹ÈÇò¤ÎÇò¶Ì¤Ê¤É¡£
¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡º¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¡¢¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤â¡Ö¿È¤ËÝî¤ß¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥³¡¼¡ª ¤¼¤ó¤¶¤¤¤Î¥½¥Õ¥È¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤·¡¢¡Ê½Ð±À¤Ï¡Ë¤¼¤ó¤¶¤¤¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤é¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤À¡£
½Ð±ÀÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î½ª¤ï¤êº¢¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¿À¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¿Í¡¹¤Î±ï·ë¤Ó¤ä¸Þ¹òË¾÷¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¿Àºßº×¡Ê¤«¤ß¤¢¤ê¤µ¤¤¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¾®Æ¦½Á¤ËÌß¤òÆþ¤ì¤ÆÈ÷¤¨¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¿Àºß¡Ê¤¸¤ó¤¶¤¤¡ËÌß¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿Àºß¤¬¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢µþÅÔ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡Ê¢¨½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¼¤ó¤¶¤¤¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Î¥³¥¯¤ä¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡×¤È´°¿©¡£Ç°´ê¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡ª
¤À¤¬¡¢¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§Î¹¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª ÄÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª²Ö²°¤µ¤ó¡© Å¹Æâ¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤ä¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¤³¤³¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¡õ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼ ¥°¥é¥ó¥·¥§¥Î¥ó¡×¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¡ÊInstagram¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦Ê¡´Ö¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¡£
·Ý½ÑÀ¤ò¶¥¤¦ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍÎ²Û»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢2018Ç¯¤È2019Ç¯¤ËÉôÌçÊÌ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¶°ìÎ®¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤À¡£
3Ç¯Á°¡¢²ÈÂ²¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ÖÅ¹Æâ¤ËÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¤¬Âç¿Íµ¤¡ª
¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÎù¤ÇÈþ¤·¤¤¡Ö¥Ð¥é¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¡£Ê¡´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤òÅçº¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢²Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢º£Æü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ñ¥Õ¥§¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¥°¥é¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²Ö¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£¡ÖÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Î²ÖÈª¤òÊâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ÖÌ£¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï²ÖÂ«¤ÎÌ£¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤Ë¤Ï¥Ð¥é¤Î¾øÎ±¿å¥¸¥å¥ì¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¥Ð¥é¡¦¥¤¥Á¥´¡¦Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¥½¥ë¥Ù¤¬¡ª ²ÖÂ«ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©»º¤Î¿©ÍÑ¥Ð¥é¡Ê3¼ï¡Ë¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª½Ë¤¤¤À¤±¤Ë¶âÇó¤â¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¡¢1Ëü±ßÁêÅö¤È¤¤¤¦Ä¶¹âµé¥Ñ¥Õ¥§¡ª
¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥ï¥Ã¤È¤ª²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ç¤¹¡×¡£
Ê¡´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥Õ¥§¤È¤¤¤¦ÆüËÜÊ¸²½¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥§³è¤ËÎå¤à¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥é¥¦¥é¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ëÈþ¤·¤¤²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤âËÜÅö¤ËÑ³¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¥Ñ¥Õ¥§Î¹¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ì©Ãå½ªÎ»¡Á¡£
¡Ö¼¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¼þ¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¥é¥¦¥é¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥Õ¥§¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤Í¡Á¡ª
