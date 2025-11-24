»³µïÁÒ¸Ë º£¸å¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¡Ì±´Ö³èÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Íø³èÍÑ¤ò¡¡»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô
¼òÅÄ»Ô¤Î¡Ö»³µïÁÒ¸Ë¡×À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜ·×²èºöÄê°Ñ°÷²ñ¤¬14Æü³«¤«¤ì¡¢·úÊª¤ä¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Î½¤Éü¤äÌ±´Ö³èÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Íø³èÍÑ¤Ê¤É·×²è¤ÎÁÇ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ»Ô¤Î¹ñ»ØÄê»ËÀ×¡Ö»³µïÁÒ¸Ë¡×¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÊÝ´ÉÁÒ¸Ë¤È¤·¤ÆÌÀ¼£´ü¤Î1893Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥áÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·úÊª¤Î½ý¤ß¤äÂÑ¿ÌÀ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤È¤È¤·Ê¸²½ºâ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸³èÍÑ¤ò¿Þ¤ëÀ°È÷´ðËÜ·×²è¤ÎºöÄê°Ñ°÷²ñ¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ì±´Ö¤¬³èÍÑ¤¹¤ë¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤«¤é¹¤¯°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÊ¹¤¯¡Ö¥µ¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤äÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾Æü¤ò¼×¤ë¤¿¤á¤Î¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤Î¼ùÀª²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë»Ü¹©ÊýË¡¤ò·è¤á¡¢·×²èÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ò¡¢¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë²þÁ±¤·¤¿¾å¤ÇÍÎÁ²½¤·¡¢º£¸å¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤ÎÄó°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë·×²è°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤áº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë´ðËÜ·×²è¤òºöÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£