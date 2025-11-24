¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¡ÄÂçµÜ¡¦µÜÂô´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡¢²ù¤¤¤È·è°Õ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿»ÑÀª¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡×
[11.23 J2Âè37Àá ÂçµÜ 1-2 ÆÁÅç NACK]
¡¡9·îËö¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎµÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤Ï¼«Æ°¾º³Ê¤¬·ü¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤òÍî¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ä¤ò¸«¤»¤¿»þ´ÖÂÓ¤ËÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤»î¹ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿J1¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¾º³ÊÁè¤¤¤Ç¡¢·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¼«Æ°¾º³Ê·÷ÆâÉâ¾å¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¡£Á°È¾14Ê¬¤Ë¤ÏFW¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±30Ê¬¡¢34Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢1-2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÂçµÜ¤ÏºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¼«Æ°¾º³Ê·÷Éâ¾å¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¡£º£Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î3°Ì¡Á6°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£µÜÂô´ÆÆÄ¤Ï¼ºÅÀ¾ìÌÌ¤Ë²ù¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¡ÖÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬¹Ô¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿¼ºÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£1¼ºÅÀÌÜ¤«¤é2¼ºÅÀÌÜ¤Þ¤Ç¤Î4Ê¬´Ö¤Ç¡¢·ä¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇJ1¾º³Ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤º¡£¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸å²¡¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×(µÜÂô´ÆÆÄ)¡£´¿´î¤Î»Ñ¤Ï¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤Ò¤È¤Ä¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢¹ç³ÊÅÀ¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏºÇ½ªÀá¡¦¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFCÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¡¢¤½¤·¤ÆJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö»³¸ýÀï¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â¤¢¤ë¡£(½ç°Ì¤¬)¾å¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥Û¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº£¤³¤³¤«¤é3Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£9Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ò²¼¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)