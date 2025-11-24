ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ØZIP!¡Ù¤Î´ë²è¥³ー¥Êー¤Ç¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP!¡Ù¤Î´ë²è¥³ー¥Êー¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SHOWBIZ¥³ー¥Êー¤Î¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë´ë²è¥³ー¥Êー¡Ö¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡£
´ë²è¤Ï¡¢²£¼´¡á°ì¿Í～ÂçÀª¡¢½Ä¼´¡á¥¢¥¦¥È¥É¥¢～¥¤¥ó¥É¥¢¡¢¤È¤¤¤¦¥°¥é¥Õ¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤¬¤É¤³¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡ù¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¤Î¡Öº¸±¦Ãæ±û¤ÎºÇ¤â¾å¡×¡Ê¢¨¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¡Ë¤òÁª¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ù¤Î¥·ー¥ë¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥³ー¥Êー¤Î1¿ÍÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿ÃæÅç·ò¿Í¡Ê10·î31Æü½Ð±é¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥°¥é¥Õ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡×¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡ù¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤¬¡Ö1¿ÍÌÜ¤Ã¤Ý¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÝÇ½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òµ¤¤Å¤«¤¦¾ìÌÌ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÖÌµ»ö¤ËºîÉÊ¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤Ê¤ª¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤¬11·î21Æü¤Ë¸ø³«¡£ÅöÆü¤Ï½éÆüÉñÂæ°§»¢¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÌÚÂ¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤ÏÉñÂæ°§»¢¤Ç¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤¬µÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ôー¥Á¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡¢
¡ÖÀèÄø¡¢Ìµ»ö¤ËºîÉÊ¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¡×
¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Î¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥Æー¥×¤¬ÌÚÂ¼¤ÈÇÜ¾Þ¤Î¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£