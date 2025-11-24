±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¥É¥é¥Þ¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤âŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¼ç¿Í¸øŽ¥ÄÕ½Å¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¥ï¥±¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
¢£Âç²Ï¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÄÕ½Å¤Î±Æ¤ÏÇö¤¤¤Î¤«
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè39²ó¡Ê10·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¡×¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê¶¸²Î¡ÖÇò²Ï¤Î¡¿À¶¤¤Ëµû¤â¡¿À³¤ß¤«¤Í¤Æ¡¿¤â¤È¤ÎÂù¤ê¤Î¡¿ÅÄ¾ÂÎø¤·¤¡×¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò²ÏÈÍ¼ç¤Ç¤¢¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÀ¶Î÷¤òµá¤á¤ëÀ¯¼£¤Ï¡¢µç¶þ¤ÇÊë¤é¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷Â¯¤¬Â¿¾¯Íð¤ì¤Æ¤â¼«Í³¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î»þÂå¤¬Îø¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¿È¾åÈ¾¸º¡×¤ÏÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬½èÊ¬¤µ¤ì¡¢ºâ»º¤òÈ¾Ê¬Ë×¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬Äê¿®¤ÎÀ¯¼£¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âè39²ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï´²À¯3Ç¯¡Ê1791¡Ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀµ·î¡¢ÄÕ½Å¤Ï»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ëºî¤ÎÞ¯ÍîËÜ¡ÊÍ·³Ç¤òÉñÂæ¤ËµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿Ê¸³ØºîÉÊ¡Ë3ºîÉÊ¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÆüËÜ¶¶ÄÌÌýÄ®¤Î¹Ì½ñÆ²¤ËÊô¹Ô½ê¤ÎÍ¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤ÈµþÅÁ¤òÏ·²°Éß¤ËÏ¢¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Ç¤¤´¤È¤ÏÄÕ½Å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ä¾¾Ê¿Äê¿®¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¡¢¸Å¤¯¤ÏÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤äµÈ¸¶¤Î²Ö³¡À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤é¡¢»þ¡¹¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ½Å¤Î±Æ¤Ï¤Ê¤¼¤«Çö¤¯¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿µ»ö¤â¡¢¤¤¤Þµó¤²¤¿¿ÍÊª¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤À¤¤¤Ö¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÄÕ½Å¤Îºâ»º¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤Ë¿È¾åÈ¾¸º¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¼è¤êÄù¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÁ¤¬ÁÞ³¨¤â¤ß¤º¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¡Ø»Å·üÊ¸¸Ë¡Ù¡Ø¶ÓÇ·±º¡Ù¡Ø¾«µ¸¸¨籭¡Ù¤ÎÞ¯ÍîËÜ3ºý¡£Á°Ç¯¤Î´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡Ë¤ËÄ®¿¨¤ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÒ¤¤¤·¤¿¡£
°æ¾åÍ´µ®±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï½ÐÈÇ¤Î¼«Í³¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤´À¯Æ»¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿²«É½»æ¡ÊÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÁÞ³¨Æþ¤êÊª¸ì¡Ë¤ò½ñ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ÏÉ®¤òÀÞ¤ê¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤Ï¼«»¦¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÐÈÇ¤Ø¤ÎÅýÀ©¤ÏÄê¿®¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
8Âå¾·³µÈ½¡¤Î¤â¤È¤ÇµýÊÝ7Ç¯¡Ê1722¡Ë¡¢Êô¹Ô½ê¤¬½Ð¤·¤¿Ä®¿¨¤Ç¡¢¹¥¿§ËÜ¤Ï½ù¡¹¤ËÀäÈÇ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ç¯·î¤È¤È¤â¤ËÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´²À¯2Ç¯5·î¡¢¤³¤ì¤òÁýÊä¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄ®¿¨¤ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ñÊª¤ª¤è¤Ó²«É½»æ¤Ê¤É¤ÎÁðÁÐ»æ¤Î¿·µ¬½ÐÈÇ¤Ï¶Ø»ß¡£»þ»öÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò1Ëç³¨¤Ë¤·¤Æºþ¤ë¤Î¤â¶Ø»ß¡£°ÛÀâ¤ò½ñ¤¤¤¿ËÜ¤â¶Ø»ß¡£¹¥¿§ËÜ¤â¶Ø»ß¡£¸Å¤¤»þÂå¤òÁõ¤Ã¤ÆÉÔÂ«¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Ë¤â¶Ø»ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤¬¶Ø»ß»ö¹à¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢½ñÊªÌä²°Ãç´Ö¤¬¸¡±Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ÊËÜ¤ò¤¢¤Ä¤«¤¦¡Ö½ñÊªÌä²°¡×Ãç´Ö¡ÊÆ±¶È¼ÔÁÈ¹ç¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÄ®¿¨¤ì¤Ç¡¢ËëÉÜ¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤¿ÁðÁÐ»æ¤äÞ¯ÍîËÜ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ä³ÚËÜ¤äÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤ò¤¢¤Ä¤«¤¦¡ÖÃÏËÜÌä²°¡×¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¢£µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬
¤½¤³¤Ç10·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏËÜÌä²°¡×¤Ë¤âÃç´Ö¤Î·ëÀ®¤òÇ§¤á¤µ¤»¡¢Èà¤é¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ®¿¨¤ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µýÊÝÇ¯´Ö¤ÎÄ®¿¨¤ì¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷Â¯¤òÍð¤¹ËÜ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½ÐÈÇÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô»ö¤ò2¿Í¤º¤ÄÄê¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë20¿Í¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÊô¹Ô½ê¤Ë¡¢Ä®¿¨¤ì¤ò½ç¼é¤¹¤ë»Ý¤ÎÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÄÕ½Å¤Ïº¤¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£µþÅÁ¤Ë°ÍÍê¤·¤¿Þ¯ÍîËÜ3ºý¤Ï¡¢7·î¤Ë¤Ï¸¶¹Æ¤¬»Å¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ÎÄ®¿¨¤ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿10·î¤Ë¤ÏÈÇÌÚ¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö³º¤ÎÞ¯ÍîËÜ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø»Å·üÊ¸¸Ë¡Ù¤Ï¡¢¿¼Àî¤ÎÍ·Î¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â³ùÁÒ»þÂå¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¶µ·±¤Þ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¡£ËëÉÜ¤äÊô¹Ô½ê¤ÎÌÜ¤òÆ¨¤ì¤ë¹©É×¤Ï¶Å¤é¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¤É¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÈÇÌÚ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿½ñÊª¤òÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÄÕ½Å¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹Ô»ö¡×¤¬µö²Ä¤¹¤ì¤Ð½ÐÈÇ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä®¿¨¤ì¤Îµ¬Äê¤À¤Ã¤¿¡£Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÄ¹²°¤ÇËÜ¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Î°Õ¸þ¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î¼å¤¤2¿Í¤Ë¹Ô»ö¤òÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¶§¤È½Ð¤¿¡£¹Ô»ö¤Ë¤è¤ë¸¡±Ü¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÄÕ½Å¤Ï¸«¤»¤·¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£´²À¯3Ç¯¡Ê1791¡Ë3·î¤Ë²¼¤Ã¤¿È½·è¤Ï¡¢Þ¯ÍîËÜ3ºý¤ÎÀäÈÇ¡¢µþÅÁ¤Î¼êº¿50Æü¡¢ÄÕ½Å¤Î¿È¾åÈ¾¸º¡¢¤Ä¤Þ¤êºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬Ë×¼ý¡£2¿Í¤Î¹Ô»ö¤Ë¤â½Å¤¤È³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â±¢¤Ë¤¤¤ë
¤³¤³¤ÇÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤â¤¹¤ë¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤êÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Î¢Êý¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Èà¤é¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢½ÐÈÇÊª¤ÎÀ©ºî¤òÂ¥¤¹¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢É½¤Ë¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÆ°¤«¤·¡¢³èÌö¤µ¤»¡¢Èà¤é¤¬²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ä¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬É½¤Ë½Ð¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Î¢Êý¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºï¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÓËÜ²È¤é¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¿ÍÊª¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬À¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÄÕ½Å¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤¿²¿¿Í¤â¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡£º£¸å¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£²Ö³¡¤ÎÀ¥Àî¤äÃ¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤â¡¢ÄÕ½Å¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µ±¤¡¢¤¤¤Þ¤«¤éµ±¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬µ±¤¯¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¶¯Îõ¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¸÷¸»¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ëÄÕ½Å¼«¿È¤Ï±¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´é¤¹¤éÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Î¢Êý¤è¤ê¤â¥¹¥¿¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë
ÎòÂå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£À¯¼£²È¡¢Éð¾¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÈ¼Î·¡¢µØÆ¤¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢·õ½Ñ»Õ¡¢ËÇ°×¾¦¡¢½÷Í¥¡¢»Ö»Î¡Ä¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬ÃÏÌ£¤À¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢´úËÜ¤Î»°»ÐËå¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»°»ÐËå¡×¡Ê1967Ç¯¡Ë¡¢²Í¶õ¤Î²ñÄÅÈÍ»Î¤È»§ËàÈÍ»Î¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»â»Ò¤Î»þÂå¡×¡Ê1980Ç¯¡Ë¡¢Æü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í2À¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»³²ÏÇ³¤æ¡×¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤òÀ¸¤¤¿½÷°å¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¡¢²Í¶õ¤ÎÎ°µå¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÎ°µå¤ÎÉ÷¡×¡Ê1993Ç¯¡Ë¡¢1964Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡½¡½¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤âÂêºà¤ä¼ç¿Í¸ø¤³¤½ÃÏÌ£¤À¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¬¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤ß¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶á¸½Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÎò»ËÂçºî¤Î¤Û¤¦¤¬»ëÄ°Î¨¤Ï¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¤½¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢±¢¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¸Â³¦¤¬¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÎÄÕ½Å¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÄÕ½Å¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ê¤¬¤é²ÎËû¤ËÎä¤¿¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÎËû¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¡£¾¾Ê¿Äê¿®¤Î½ÐÈÇÅýÀ©¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¤¬¡¢»þÂå¤ËÕ»¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êµººî¤ò½ñ¤¤¤¿»³ÅìµþÅÁ¤ò¼¸ÀÕ¤·¤Æ¤â¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¹â°µÅª¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥¿¡¼¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¥¹¥¿¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬¿Í¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Å¤é¤¤
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆµÈ¸¶¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢Äñ¹³ÀªÎÏ¤ËÉ¬»à¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢±þ±ç¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÂçÅ¹¤Î¼ç¿Í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬À§¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤À¤ì¤Ë¤âÍÌµ¤ò¤¤¤ï¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Âè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¡Ê9·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇºÊ¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ë°¤¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Äê¿®¤ÎÅýÀ©¤Ë¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å¤ËÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤Ï½êÁ§¡¢»Ô°æ¤Î°ìËÜ²°¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¼å¤¤Î©¾ì¤ÎÊý¤òµß¤¤¤¿¤¤¡¢À¤¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»Ö¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¡¹¸Ê¤ò¹â¤¯¸«ÀÑ¤â¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¡£
ÄÕ½Å¤Ï¤¤¤¯¤éÂÁß¤³¤¦¤È¤â¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ä¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¡¢À¤¤ÎÊÑ³×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë¤â¤Î¤òÈ¯ÁÛ¤·¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂÁß¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÄÕ½Å¤«¤é°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¸Â³¦¤À¤é¤±¤ÎÄÕ½Å¤ò¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬¤Þ¤µ¤Ë¸Â³¦¤À¤é¤±¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î12Æü¡Ë
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë