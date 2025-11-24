¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ê¡×¤â¡ª ¸¼ÉÊ¡ÖµþÅÔ±¨´Ý¡×
¤È¤é¤Õ¤°ÎÁÍýÀìÌçÅ¹¡Ö¸¼ÉÊ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ØÌç³¤¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÆâ3Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¸¼ÉÊ µþÅÔ±¨´Ý¡×¤ò2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
µþÄ®²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿É÷¾ð¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤È¤é¤Õ¤°¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¦¤Ê¤®¤ä³ª¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµé¿©ºà¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¸¼ÉÊ¡ÖµþÅÔ±¨´Ý¡×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¹âÁÒÄÌ¤ê»Í¾ò²¼¥ë¹âºàÌÚÄ®220¡ÊºåµÞµþÅÔÀþ ±¨´Ý±Ø ÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 12:00¡Á15:00¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼ 17:00¡Á22:00
µþÅÔ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ãæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤»Í¾ò±¨´Ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢µþÄ®²È¤Å¤¯¤ê¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤°¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇÆüËÜÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
É÷¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëµþÄ®²È¤Î¶õ´Ö
Å¹ÊÞ¤ÏµþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ®²È¤Å¤¯¤ê¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÃæÄí¤È±üÄí¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢Æþ¸ý¤«¤é±üºÂÉß¤Ø¤ÈÂ³¤¯ºÙÄ¹¤¤ÀÐ¾ö¤¬¡¢¸Å¤ÎÉ¤µþ²°Éß¤ÎÀÅëí¤Ê¼ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8Ì¾¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÈ¾¸Ä¼¼¤ÏÀÜÂÔ¤ä²ñ¿©¤Ë¡¢30Ì¾°Ê¾å¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê±üºÂÉß¤ÏÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é´Ñ¸÷¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤é¤Õ¤°¡¦¤¦¤Ê¤®¡¦³ª¤Î¶¦±é
¡Ö¸¼ÉÊ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆÈ¼«¤Î½ÏÀ®µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö½ÏÀ®¤È¤é¤Õ¤°¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Æ¤Ã¤µ¡Ê¤Õ¤°»É¤·¡Ë¡×¤ä¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Æ¤Ã¤Á¤ê¡×¤ÏÉ¬¿©¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËµþÅÔ±¨´ÝÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤È¤é¤Õ¤°ÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¹ñ»º¤¦¤Ê¤®¡×¤ä¡Ö³ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ£³Ð¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ë³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ÎÎ¾Êý¤ÇÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µþÉ÷¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¿©¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
¸¼ÉÊ¡ÖµþÅÔ±¨´Ý¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
