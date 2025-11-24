¥ª¥ê¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡Ö¿·Á¯¤À¤Ê¤È¡×¡¡¥í¥´¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¡ÈÊÑ²½¡É¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤½¤¦¡×
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÈ¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À©ºî¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ï¤º¤«¤ËÊÑ¹¹¡£ÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç¥Ç¥µ¥ó¥È¼Ò¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥à¥·¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÁÇºà¤ÎÊÑ¹¹¤ÎÂ¾¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ä¥Í¡¼¥à¥Õ¥©¥ó¥È¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3ËÜÀþ¤«¤é¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥´¡¼¥ë¥ÉÂÀ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿ÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤È°ã¤Ã¤Æ¥º¥Ü¥ó¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿·Á¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÓ¤â¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤â¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë