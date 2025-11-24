¡È¤¿¤Ã¤¿73°Ì¡É¤Ç¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¡¡Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤´ñÀ×¤ÎÌë¡¢ÊÆ´¶Æ°¡ÖÆÃ¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×
MLB¸ø¼°¤Î¡ÖTop Plays of 2025¡×
¡¡½ç°Ì°Ê¾å¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£MLB¤ÏÏ¢Æü¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖTop Plays of 2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Ë¤Ï71¡Á80°Ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢73°Ì¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÆóÅáÎ®¤Ç¸÷¤êµ±¤¤¤¿»î¹ç¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡73°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç50¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£4-6¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î2µåÌÜ¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ113.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥430¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ37ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ°¾¥Àï¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÂçÃ«¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤âÀèÈ¯¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ò´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î°µÅÝÅª¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î50ËÜÎÝÂÇÅþÃ£¤Ï»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÎÎ¾ÎØ¤¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡È´ñÀ×¤ÎÌë¡É¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÃË¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤À¤±¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï·ë¹½Ëº¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÅê¤²¤ì¤Ð¥¨¡¼¥¹¡¢ÂÇ¤Æ¤Ð¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â85°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£4·î2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ÇÂçÃ«¤¬Êü¤Ã¤¿¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡£µåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë³«Ëë8Ï¢¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¡Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë