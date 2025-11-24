『仮面の忍者 赤影』で令和版・鬼念坊襲来！「ええ!?あいつ…」草をむさぼる個性派俳優・勝矢のインパクト抜群すぎる登場に困惑

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月23日（日）に放送された第5話では、赤影（佐藤大樹）たちが霞谷七人衆の1人・鬼念坊（勝矢）から奇襲を受けた。すると鬼念坊は、青影（木村慧人）が「ええ!?あいつ…」と思わず困惑するほど“衝撃的な行動”を取り…。

【映像】鬼念坊が食べていた信じられないものは…

◆赤影たちを阻む新たな敵

第5話では、金目教の総本山・霞谷に向かう赤影たちに黒蝙蝠の黒兵衛（唐橋充）が襲いかかってきた。

しかし伝説の忍であったはずの黒兵衛になぜ敵についたか尋ねると、金目教の教祖・幻妖斎に家族を人質に取られていたことが判明する。

すると突然宙から何かが飛んできて、とっさに赤影は「かわせ！」と叫んだ。

4人がすぐ四方に回避すると、その中央に凄まじい威力で巨大な棍棒が突き刺さる。

そして奥から現れたのは、金目教の霞谷七人衆の1人、鬼念坊だった。

鬼念坊は手に持っていた大量の草をそのまま口に入れていき、青影は「ええ!?あいつ草食ってる」と困惑。

野性味あふれる鬼念坊の登場シーンはインパクト抜群の一幕となった。