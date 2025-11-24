店員「私の親戚なんですけどぉ～♪」いきなり何！？ お会計の際の『まさかの提案』に「怖っ！！」

近所にリーズナブルで味も良い中華料理屋を見つけた、筆者の友人・A子さん。

ところが、そんなお気に入りのお店で、まさかのショックな出来事があったそうで……。

お気に入りの中華料理屋

既婚だと嘘をついたのですが、指輪をしていないやらなんやらで、押し問答に。その後、なんとかお金を払い店を出ることができました。見知らぬ男性から急に連絡先の交換を迫られたことも恐怖でしたが、店員さんがそれを後押ししているかのように感じられたことも、本当に悲しかったです。

それ以来、そのお店は行っていません。

【体験者：30代・女性OL、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。