DXTEEN¤Ç¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¥¥ã¥é¡ª¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¿¿µÕ¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ç¼«Í³¤ÊÄï¥¥ã¥é¤Ë!?¡¡¡¿¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÙÊ¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡Ö»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤ËÌá¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦ÕÈËþÅÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÃË»Ò¡¦ÃçÎ¤À²µ±¤ÎÌò°Ê¾å¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ÎÊ¡ÅÄÊâÂÁ¡£¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥ÓËè½µ¿¼Ìë1»þÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢²Ä°¦¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¼«¿È¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――º£ºî¤¬Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â2Æü´Ö¤À¤±¤È¤«¡¢1Æü¤Ç»£¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï1¤«·î¶á¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¯¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±é¤¸¤¿¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦±é¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏËÍ¤è¤ê·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂº·É¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ä³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¶¦±é¼Ô¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¼Â¤ÏËÍ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î4¿Í¤Ï»£±Æ½éÆü¤«¤éµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯µ¤¤¬¹ç¤¦4¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――º£²ó±é¤¸¤ëÃçÎ¤À²µ±Ìò¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÄÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÁÇ¤ÎËÍ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃçÎ¤¤Ï¡È¥¤¥±¥á¥ó»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤ï¤æ¤ë°ì·³¤Ç¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¡£ËÍ¤Ï¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ì¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃçÎ¤¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤·ÀÅ¤«¤ÊÀ³Ê¤«¤Ê¡Ä¤¢¡¢¤Ç¤âº£¤Ï±é¤¸¤ëÁ°¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃçÎ¤Ìò¤«¤é±Æ¶Á¤ò¡Ä!?
¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆDXTEEN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡È¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¼Çµï¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ëº£²ó¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Ãç¤Î¤¤¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¿ÆÀÚ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¸ü¤¯¤Æ¡ÄËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡¡
»ÍÅ·²¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç²Ä°¦¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£À©Éþ¤Ë¤·¤Æ¤â¥¸¥ãー¥¸¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÈË¨¤¨Âµ¡É¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¹¤·¡¢Îø¥Ð¥Ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼ê¤Ç¥Ïー¥È¤òºî¤ë»ÅÁð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤¿É½¾ð¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢»ÅÁð¤äÆ°¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤µ¤ò½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡È¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó»Ï¤á¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃçÎ¤¤ò±é¤¸¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤»ÅÁð¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
DXTEEN¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥á¥ó¥Ðー¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥¿¥¤¥×¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡ÈÄï¥¿¥¤¥×¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃçÎ¤Ìò¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Í³¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤Î¥í¥±»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡È¤¢¤ì¡©¡¡ËÜÅö¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹â¹»À¸¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÏµÙ¤ß»þ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¶1·³¥¥ã¥é¤Ç¼þ°Ï¤«¤é»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥¤¥±¥á¥ó»ÍÅ·²¦¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÊÌÀ¤³¦¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë²Æì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Æì¤âÈô¹Ôµ¡¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤ÏÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÉÇñÀè¤Ç¿²¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¡ÈÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤ÈÉô²°¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÉô²°¤Ø¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÈÀèÀ¸Íè¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÍ§Ã£¤È¥ï¥¤¥ï¥¤ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆüÃÖ¤ÈÅÏ²ñ¡Ê´Ê½¨µÈ¡Ë¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æó¿Í¤Îº£¸å¤¬¤É¤ó¤É¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë5¿Í¤Î¹â¹»À¸³è¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤â¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¾¯¤·³ØÀ¸µ¤Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Èー¥êー¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥Ë¥Î¥Þ¥¨¥Ò¥Ó¥