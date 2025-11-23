µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬°ÛÎã¤ÎÆ¹¾å¤²¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÄ¹Ìî¤¬¿è¤Ê¤ªÁ·Î©¤Æ¡Ä7²óÃè¤ËÉñ¤¦
²¬ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¡È¥¢¥·¥¹¥È¡É¡£²¬ËÜ¤¬7ÅÙÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¤È¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ò1¼þ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬Æ¹¾å¤²¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Ìî¤¬²¬ËÜ¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤âº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£µð¿ÍÂàÃÄ¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï²¬ËÜ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·Àè¤ËÆ¹¾å¤²¤ò¾ù¤ë¤È²¬ËÜ¤Ï7ÅÙÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¼«¤é¤âÊú¤¨¤é¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸7²óÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë