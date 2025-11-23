¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î¡È25Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡É¤¬¼ýÏ¿¤ËÍðÆþ¡ª¹æµã¤¹¤ë´ÑµÒ¤â¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÎÂçÃÝ°ì¼ù¤È»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤¬¡È2¿Í¤ÎÆü¾ï¡É¤ò¥Í¥¿¤ËÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ø¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡ß¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º BS ¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î¡È25Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢SNS¤ä´ÑÍ÷µÒ¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥°¥Á¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È60ÂåÃËÀ¡É¤«¤é¡ÖµìÍ§¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤È¤âÃçÎÉ¤·¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥°¥Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î2¿Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÁêÃÌ¼Ô¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥Ú¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖÃ¯¤À¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ê¤ó¤ÈÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Î¡È25Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡É¤¬¼ýÏ¿¤ËÍðÆþ¡ª¹æµã¤¹¤ë´ÑµÒ¤â¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
2000Ç¯4·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØÆâÂ¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¤«¤é¡¢¼Â¤Ë25Ç¯¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤ËµÚ¤Ö¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÈÆâÂ¼¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¡©¡×¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
»°Â¼¤Ï¡ÖÆâÂ¼¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¶ÛÄ¥´¶¤¹¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤Ë¿²¼ª¤Ë¿å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¾×·â¤Î»öÂÖ¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¤¹¤ë´ÑÍ÷µÒ¤â¸½¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï°ìºòÆü¡¢¥ì¥Ã¥ÉµÈÅÄ¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÆâÂ¼¡£µÈÅÄ¤Î´ÔÎñ¤ò¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤È½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆâÂ¼¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ò¥Ë¥»ÈÖÁÈ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Æâ½ï¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÊÂçÃÝ¡Ë¡¢¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ê»°Â¼¡Ë¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤È¤¡£ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÆ¬¶Ò¤òÉÕ¤±¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢ÆâÂ¼¤ÎÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¨¤¨¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÞ¤¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÈÆâÂ¼¡¢´ÑÍ÷µÒ¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë°ìÀÆ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£µÈÅÄ¤Ï¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÊø¤ìÍî¤Á¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¹æµã¤·¤¿¡£
¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç´¶·ã¤¹¤ëµÈÅÄ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÈÆâÂ¼¤ÏËþÂµ¤¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£