¡¡2023Ç¯10·î19Æü¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç5¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«7»þ¤´¤í¡¢Ï·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÂë¾¾Æ²¡×3ÂåÌÜ¤ÎÌ«²°·¼Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾Êª¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼Ìß¡×¤òºî¶È¾ì¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤ê¹ç¤¦Å¹ÊÞ·ó¼«Âð¤Î·úÊª¤Èºî¶È¾ì¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÉßÃÏ±ü¤Î¼Ö¸Ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯20¡Á30m¤ÎÏ©ÃÏ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÏ©ÃÏ¤«¤é¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹Áë±Û¤·¤Ë²¿¤«¤Î±Æ¤¬¸«¤¨¤¿¡£ºî¶È¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¤Õ¤Èº¸¤ò¸þ¤¯¤ÈÉ½ÄÌ¤ê¤Ë¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤¬¤½¤Î½÷À¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤À¤±¸À¤Ã¤ÆÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤¬ÆÝ¤ß¹þ¤á¤ºÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤ò´Þ¤á¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤¿¡£Ï©ÃÏ¤Î±ü¤Ë¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸·óÁÒ¸Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤²¼¤í¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡Æ±Æü¸áÁ°11»þ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¼Ö¸Ë¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò³«¤±¤¿¡£µ÷Î¥1.5m¤Û¤É¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç·¿¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¤³¤ì¤Ï»¦¡Ê¤ä¡Ë¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢ËÜÇ½Åª¤ËÂÎ¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¡¢Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÓ¹¤ê¤Ê¤¬¤éÁð¤à¤é¤òÁö¤Ã¤ÆÌ«²°¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¼Ð¤áº¸¤«¤é½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö±¦ÏÓ¤ò²¼¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢´é¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æº¸ÏÓ¤ÇÉ¬»à¤ËËÉ¸æ¡£¥¯¥Þ¤ÏÏÓ¤Î·ä´Ö¤«¤é¼¹Ù¹¤Ë´é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡É¬»à¤ËËÉ¸æ¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¡¢¤Õ¤È¹¶·â¤¬»ß¤ó¤À¡£Ì«²°¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î·ä¤Ëºî¶È¾ì¤Ø¤ÈÁö¤ê¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Ë¤¤¤¿±ü¤µ¤ó¤Ë¡ÖµßµÞ¼Ö¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£º¸ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¶È¾ì¤Î¶À¤òÇÁ¤¯¤È¡¢10¡ß15cm¤Û¤É¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÆ¬Èé¤¬Çí¤¬¤ì¡¢¶ä¿§¤Ë¸÷¤ëÆ¬³¸¹ü¤¬¸«¤¨¤¿¡£Ì«²°¤µ¤ó¤Ï¼«¤éÄÌÊó¤·¡¢2ËÜ¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ç½Ð·ì¤òÍÞ¤¨µßµÞ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢Æ¬Éô¤ò30¿Ë¡¢º¸ÌÜ²¼¤È¿°¤ò2¿Ë¤º¤ÄË¥¤¤¡¢ÊÒ¼ª¤Î¼ª¤¿¤Ö¤Ï·çÂ»¡£ÇØÃæ¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤ÎÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Ä¤ÏÆ¬Éô¤¬Ãã¿§¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç·×5¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²òÂÎ¤·¤Æ¡¢Ì£Á¹Ì£¤Î¥¯¥ÞÆé¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
