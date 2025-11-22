¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼vs¥Á¥§¥ë¥·¡¼ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡Û(¥¿¡¼¥Õ ¥â¥¢)
¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ 0-2(Á°È¾0-1)¥Á¥§¥ë¥·¡¼
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(37Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(88Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼(49Ê¬)¡¢¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê(82Ê¬)
[¥Á]¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(41Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í(69Ê¬)¡¢¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë(81Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«(78Ê¬)
´Ñ½°:21,499¿Í
¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ 0-2(Á°È¾0-1)¥Á¥§¥ë¥·¡¼
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Á]¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(37Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(88Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼(49Ê¬)¡¢¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê(82Ê¬)
[¥Á]¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È(41Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í(69Ê¬)¡¢¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë(81Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«(78Ê¬)
´Ñ½°:21,499¿Í