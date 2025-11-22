¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¹âÃÎDFº£°æÆáÀ¸¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï22Æü¡¢DFº£°æÆáÀ¸(28)¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤«¤é¹âÃÎ¤ØÉüµ¢²ÃÆþ¡£º£µ¨J3¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¸½ºß18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDFº£°æÆáÀ¸
(¤¤¤Þ¤¤¡¦¤Ê¤¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯5·î27Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÀéÍÕ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180cm/74kg
¢£·ÐÎò
FC KOUZAKI-¿ÀºêÃæ-Åìµþ³Ø´Û¹â-Âó¿£Âç-Îë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¥º-¹âÃÎ-»³¸ý-¹âÃÎ
¢£½Ð¾ìÎò
J3¥ê¡¼¥°:18»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:10»î¹ç
JFL:86»î¹ç7ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÍÍ¡¢
»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º
¤É¤ó¤Ê»þ¤â¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢
´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸½é¤Î°ÜÀÒ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò
2ÅÙ¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¡¢¹ñÂÎÍ¥¾¡¡¢
J3¾º³Ê¡¢¤½¤·¤Æ½éÇ¯ÅÙ¤Î»ÄÎ±¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ê¿§¤ò¶¦¤Ë¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢
¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¹âÃÎ¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤µ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ²È¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦
Á´ÎÏ¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
2Ç¯È¾ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
