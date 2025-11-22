¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ò½ËÊ¡¡ª¡¡½¢Ç¤3Ç¯¤Ç¡ÈJ2¢ªÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡É¡Ö¥×¥í¤ÎÀï¤¤¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¡Ä¡×
¡¡Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬3¡Ý1¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤È¤Î½à·è¾¡¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤È¤Î·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤ÀÄ®ÅÄ¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¤«¤éÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸åÈ¾¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢56Ê¬¤ËºÆ¤ÓÆ£Èø¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤Ï3ÅÀ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢62Ê¬¤ËµÜÂåÂçÀ»¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿À¸Í¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï3¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ä®ÅÄ¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÄ®ÅÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ªÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È½ËÊ¡¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¾Î»¿¡£¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄ®ÅÄ¤¬ÎÉ¤¤Æþ¤ê¤ò¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J2ºßÀÒ»þ¤Î½¢Ç¤¤«¤é3Ç¯´Ö¤ÇÄ®ÅÄ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¥×¥í¤ÎÀï¤¤¤Ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
