¹õÌøÅ°»Ò¤Î½¢¿²Á°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¶ÃØ³¡Ö50²ó¡©¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×Ì¾¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤éÅÁ¼ø
¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°SP¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È50²ó¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤¬µÙÆü¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¹õÌø¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÕ¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ë¤È¡¢¹õÌø¤ÏÎ¾¼ê¤ò¸åÆ¬Éô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤ÏÎ¾¼ê¤ò¸åÆ¬Éô¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÌÚÂ¼¤¬¶Ã¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡¢»ä¡£50²ó¤°¤é¤¤¿²¤ëÁ°¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÏÀä¶ç¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¡©¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¹õÌø¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¸ý¤ò¤Ý¤«¤ó¤È¤¢¤±¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë¡©¡¡²¿¤Ç¿²¤ëÁ°¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤»þ´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë50²ó¡¢¤Ã¤ÆÁêÅö¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¿¼¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ä¥ï¥ó¡¢¥Ä¡¼¡¢¥¹¥ê¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¡Ä¤è¤ó¡¦¤µ¤ó¡¦¤´¡¼¡¦¤Ë¡¼¡×¤È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È»þ¤Î³Ý¤±À¼¤òºÆ¸½¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤è¤ó¡¦¤µ¤ó¡¦¤´¡¼¡¦¤Ë¡¼¡©¡×¤ÈÆæ¤Î³Ý¤±À¼¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¹õÌø¤Ï¡Ö»ä¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡Ä¤³¤ì¤ä¤ë¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¸åÆ¬Éô¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£