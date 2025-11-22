»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ö»ä¤Ï¥¤¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡× ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò²ó¸Ü¡¡Ä¹½÷¡¦¤Ü¤¿¤ó¡õÄ¹ÃË¡¦¿·Ç·½õ¤Ï¡Ö»ä¤è¤ê¡Ä¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢Ä¹½÷¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó(ËÙ±ÛÎï²Ó)¡¢Ä¹ÃË¤Î»ÔÀî¿·Ç·½õ(ËÙ±ÛÒ°¸¼)¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯1·î¿·¶¶±éÉñ¾ì¡Ö½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é»ÔÀî¿·Ç·½õ¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó
¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î3Æü¡Á27Æü¤Ë¡Ö½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¤òÃëÌëÆóÉôÀ©¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Ìë¤ÎÉô¤Î¡Ø½Õ¶½¶À»â»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾®À«ÌïÀ¸¸å¤Ë»â»Ò¤ÎÀº¤ËÔ¥½½Ïº¡¢¸ÕÄ³¤ÎÀº¤Ë¤Ü¤¿¤ó¡¢¿·Ç·½õ¤È¤¤¤¦ÇÛÌò¤Ç¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¸½ºß¡¢¤Ü¤¿¤ó¤Ï14ºÐ¡¢¿·Ç·½õ¤Ï12ºÐ¡£Ô¥½½Ïº¤Ï¡¢¼«¿È¤Î10Âå¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö»ä¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¤¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Àí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤Ç¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤»¤¬¤ì¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¡£·Ý½Ñ¤ò°é¤à¤¦¤¨¤Ç¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¼ï¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤È¤â¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î»þÂå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥×¥ì¡¼¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é10Âå¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö7ºÐ¤Î¤È¤¤Î»ä¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤Î¤¢¤ë³°ÏºÇä¤È¡¢Èà(¿·Ç·½õ)¤ÎÆ·¤Î±ü¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Îº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¡¢»ä¤Ï¼ÙËâ¤»¤º¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
