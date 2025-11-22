広島は22日、サンドロ・ファビアンとエレフリス・モンテロの来季契約を結んだと発表した。

▼ ファビアン

「2026年シーズンに私を再び迎え入れてくれた広島東洋カープ球団に感謝しています。 また、私の才能を信じて起用してくれた新井監督、コーチ陣、スタッフの皆様、ひとりの仲間として受け入れてくれたチームメイト、報道関係者の皆さんにも心より感謝いたします。日本中の野球ファンの皆さんに楽しんでいただけるよう、これからも誠実で力強く、心を込めたプレーを継続していきます。カープファンの皆様、またすぐにお会いしましょう！「ファンのみんな、愛してるよ！」」

▼ モンテロ

「まず、このような貴重な機会を与えてくれた広島東洋カープ球団の皆さまに感謝します。新井監督をはじめ、コーチの皆さま、球団関係者の皆さま、私を信頼して起用していただき本当にありがとうございました。そして、カープファンの皆さまの温かいご声援に、心から御礼申し上げます。 球場の熱い声援、応援歌、そしてどんな困難な状況でも私たちを信じ続けてくださる気持ちが、私たちの背中をぐっと押してくれます。私自身、今季のNPBでの経験を活かし、来シーズンはチームの勝利により貢献できるよう、全力でプレーするので応援よろしくお願いします。「ガンバリマショウ！」」