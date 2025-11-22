共働き世帯が増える中、保育園の送迎や病児保育、夕食の世話などを祖父母が担当する「孫育て」は、現代の子育て家庭にとって欠かせなくなっています。

しかし、そこには「かわいい孫のためなら」という綺麗事だけでは片付けられない「孫疲れ」の実態があります。

弁護士ドットコムニュースに寄せられた読者の声から、令和の家族が抱えるシビアな現実が浮かび上がってきました。

●「金はしっかり貰います」月6万円を請求する祖母の矜持

「孫は来てよし、帰ってよし」とはよく言ったものですが、生活を共にすれば話は別です。

岐阜県の70代女性は、息子夫婦が仕事で東京に出るため、月の半分を自宅で孫たちの世話に費やしています。

「私は子どもたちのご飯づくり、お稽古の送り迎えを担当。主人はまったくタッチしません」

夫（祖父）は家にいるにもかかわらず、孫の世話はせず、負担はすべて彼女に降りかかっているようです。夜11時に家事を終え、翌朝4時には弁当作りのために起きるという、現役世代さながらのハードワークです。

そんな彼女が徹底しているのが「対価」でした。

「（息子夫婦から）お金はしっかり貰います。月に6万円くらい。食事代で消えますが、払うのは当然。友だちに『みずくさい』と言われますが、なぜ？」

日々の生活を回すことで精一杯で、「子育ての方針の違いで揉める暇すらない」といいます。「こんな生活をしていると、教育方針なんて、ばかばかしいです」と本音を漏らしました。

●良い関係を維持するには「同じだけの思いやり」を

一方で、最初から「頼らないで」と線を引くケースもあります。

愛知県の60代女性は、娘の職場復帰に際して、こう宣言しました。

「旦那さんの給料だけでも食べていけるのに職場復帰するのは自分たちの勝手。自分の子どもは自分たちの責任において育てること。私を頼らないように」

冷たく聞こえるかもしれませんが、女性は「大切なのは『親に子育てを手伝ってもらうことを当たり前』という子どもにしないことです」と話します。つまり、教育的な配慮です。

結果として、娘夫婦とは適度な距離感を保ち、必要なときは女性側から申し出る形で手伝うことで、良好な関係を築いているようです。

「私も3人を育て、仕事と子育ての大変さは理解しています。もっと手を差し伸べたい気持ちもありますが、ずっと良い関係を続けるためには、どんなに仲が良くてもお互い『同じだけの思いやり』を持つことが大事だと思います」

●晩婚化が「孫育て」に影響

一方で、子ども側からは「もっと手伝ってくれると思っていた」と戸惑う声もあります。

愛知県の40代男性は、子どもの頃、祖父母にディズニーランドや海外旅行へ連れて行ってもらった記憶があり、自分の親も当然、孫の面倒を見てくれるものだと思っていました。

しかし、親の反応は期待したものではなく、妻からも「甘えすぎ」と言われたといいます。

「第一子が34歳でしたので、晩婚というわけではありませんが、世代が進むごとに親も祖父母も高齢化していく」

男性はそう語り、晩婚化が祖父母の体力・年齢と絡み合い、支援のあり方を変えていることを痛感しているようです。

●「プロ並み」を求められ…深まる「孫ブルー」

関係性が良好ならまだいいものの、祖父母が一方的に「搾取されている」と感じるケースでは、深刻な「孫ブルー」が広がっています。

東京都の60代女性は、電車で1時間の距離に住む娘夫婦のサポートに奔走していますが、その要求レベルに疲弊しています。

「家事、掃除、シーツ交換、入浴のサポートが主な手伝い」「シーツと枕カバーの交換は、週1回程度なので、毎回私の仕事になっている」「家事育児能力は、プロのヘルパー並みの効率の良さを求められるので、素人の私たちは低い評価です」

洗濯物の持ち帰りや、泥だらけの靴洗いまで押し付けられ、感謝を感じられないようです。

「労働力として祖父母の協力有りき、という社会構造には賛同しかねます」

女性の限界は近いようです。

また、兵庫県の60代女性は、近くに住む長男夫婦について「息子は働きバチ、奥様は女王バチ」と皮肉交じりに記しました。

●「母とは縁が切れました」 頼った末の家族崩壊

悲劇的なのは、サポートが原因で親子の縁が切れてしまうケースです。

東京都在住の50代シングルマザーは、産後の仕事復帰に合わせて、関西から実母を呼び寄せました。ところが、母は孫を女性の弟の名前で呼んだり、娘の仕事を批判したりし、ストレスばかりが蓄積していきました。

さらに、母が子どもを勝手に関西へ連れて帰ろうとするトラブルも発生し、最終的に絶縁に至ったといいます。

「肉親に頼みごとをするのは、お互いに思いを抱えすぎて良くないと悟りました」

女性はその後、病児保育やシッターなどの「プロ」に任せる道を選び、精神的な安定を取り戻したそうです。

「孫疲れ」のエピソードからは、「血が繋がっているから」「家族だから」という理由で頼ることが、時として互いを傷つける結果につながることが見えてきます。

「親しき中にも礼儀あり」

親子であっても、感謝・対価・距離感という3つが、令和の家族にとってますます重要になっているのかもしれません。