　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※11月21日終値の11月14日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ　　-46.0 　　257　 新株予約権発行で希薄化警戒
２. <298A> ＧＶＡテック　東証Ｇ　　-36.5 　　479　
３. <2134> 北浜ＣＰ　　　東証Ｓ　　-30.2　　　30　 案件遅れで今期下方修正
４. <247A> Ａｉロボ　　　東証Ｇ　　-30.2　　1318　 先行費用で上期営業利益４２％減
５. <2196> エスクリ　　　東証Ｓ　　-30.0 　　170　
６. <6347> プラコー　　　東証Ｓ　　-29.9 　　262　
７. <153A> カウリス　　　東証Ｇ　　-29.2　　1398　 サイバーセキュリティ関連
８. <7694> いつも　　　　東証Ｇ　　-28.1 　　600　 生成AI関連
９. <5587> インバＰＦ　　東証Ｇ　　-27.9 　　821　 インバウンド関連
10. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-27.3 　　202　
11. <5998> アドバネクス　東証Ｓ　　-27.3　　1327　 中国関連
12. <7776> セルシード　　東証Ｇ　　-27.1 　　299　 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスクを警戒
13. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ　　-24.8 　　209　
14. <3133> 海帆　　　　　東証Ｇ　　-23.5 　　494　 ２６年３月期業績予想を未定に修正
15. <2586> フルッタ　　　東証Ｇ　　-23.0 　　144　
16. <5590> ネットスタズ　東証Ｇ　　-22.3 　　910　 インバウンド関連
17. <4019> スタメン　　　東証Ｇ　　-22.1 　　910　
18. <7383> ネットプロ　　東証Ｐ　　-21.9 　　610　 通期上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視
19. <5588> ファーストＡ　東証Ｇ　　-21.9　　1086　 人工知能関連
20. <8115> ムーンバット　東証Ｓ　　-21.2　　1209　
21. <8946> エイシアンＳ　東証Ｓ　　-20.8　　　80　 中国関連
22. <7082> ジモティー　　東証Ｇ　　-20.2　　1004　
23. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　-20.2 　　827　 データセンター関連
24. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　-20.1 　　310　 半導体製造装置関連
25. <7681> レオクラン　　東証Ｓ　　-19.7 　　924　
26. <9211> エフ・コード　東証Ｇ　　-19.4　　1596　
27. <6190> フェニクスＢ　東証Ｇ　　-19.2 　　429　
28. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ　　-19.1 　　797　
29. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ　　-18.9 　　369　 半導体関連
30. <9327> イーロジット　東証Ｓ　　-18.5 　　243　
31. <7523> アールビバン　東証Ｓ　　-18.3　　1733　
32. <2467> ＶＬＣセキュ　名証Ｎ　　-18.3 　　201　 サイバーセキュリティ関連
33. <4346> ＮＥＸＹＺ．　東証Ｓ　　-17.9 　　858　
34. <5868> ロココ　　　　東証Ｓ　　-17.8 　　863　
35. <6837> 京写　　　　　東証Ｓ　　-17.8 　　301　 中国関連
36. <3237> イントランス　東証Ｇ　　-17.6　　　70　
37. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ　　-17.6　　　28　
38. <5027> エニマインド　東証Ｇ　　-17.6 　　603　 生成AI関連
39. <6407> ＣＫＤ　　　　東証Ｐ　　-17.6　　2526　 需要回復が想定より緩やかで今期下方修正
40. <4260> ハイブリッド　東証Ｇ　　-17.5 　　296　 人工知能関連
41. <4911> 資生堂　　　　東証Ｐ　　-17.4　　2201　 インバウンド関連
42. <7614> オーエムツー　東証Ｓ　　-17.1　　1516　
43. <9238> バリューＣ　　東証Ｇ　　-17.0　　1139　
44. <3486> グロバルＬＭ　東証Ｐ　　-16.9　　2151　
45. <5858> ＳＴＧ　　　　東証Ｇ　　-16.6　　1476　 中国関連
46. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-16.3 　　416　 人工知能関連
47. <4935> リベルタ　　　東証Ｓ　　-16.3　　1758　
48. <9561> グラッドＣ　　東証Ｇ　　-16.2 　　444　 人工知能関連
49. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-16.1 　　531　
50. <7090> リグア　　　　東証Ｇ　　-16.1 　　897　

株探ニュース