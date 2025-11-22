週間ランキング【値下がり率】 (11月21日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※11月21日終値の11月14日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ -46.0 257 新株予約権発行で希薄化警戒
２. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ -36.5 479
３. <2134> 北浜ＣＰ 東証Ｓ -30.2 30 案件遅れで今期下方修正
４. <247A> Ａｉロボ 東証Ｇ -30.2 1318 先行費用で上期営業利益４２％減
５. <2196> エスクリ 東証Ｓ -30.0 170
６. <6347> プラコー 東証Ｓ -29.9 262
７. <153A> カウリス 東証Ｇ -29.2 1398 サイバーセキュリティ関連
８. <7694> いつも 東証Ｇ -28.1 600 生成AI関連
９. <5587> インバＰＦ 東証Ｇ -27.9 821 インバウンド関連
10. <6173> アクアライン 東証Ｇ -27.3 202
11. <5998> アドバネクス 東証Ｓ -27.3 1327 中国関連
12. <7776> セルシード 東証Ｇ -27.1 299 第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスクを警戒
13. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ -24.8 209
14. <3133> 海帆 東証Ｇ -23.5 494 ２６年３月期業績予想を未定に修正
15. <2586> フルッタ 東証Ｇ -23.0 144
16. <5590> ネットスタズ 東証Ｇ -22.3 910 インバウンド関連
17. <4019> スタメン 東証Ｇ -22.1 910
18. <7383> ネットプロ 東証Ｐ -21.9 610 通期上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視
19. <5588> ファーストＡ 東証Ｇ -21.9 1086 人工知能関連
20. <8115> ムーンバット 東証Ｓ -21.2 1209
21. <8946> エイシアンＳ 東証Ｓ -20.8 80 中国関連
22. <7082> ジモティー 東証Ｇ -20.2 1004
23. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ -20.2 827 データセンター関連
24. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ -20.1 310 半導体製造装置関連
25. <7681> レオクラン 東証Ｓ -19.7 924
26. <9211> エフ・コード 東証Ｇ -19.4 1596
27. <6190> フェニクスＢ 東証Ｇ -19.2 429
28. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ -19.1 797
29. <2962> テクニスコ 東証Ｓ -18.9 369 半導体関連
30. <9327> イーロジット 東証Ｓ -18.5 243
31. <7523> アールビバン 東証Ｓ -18.3 1733
32. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ -18.3 201 サイバーセキュリティ関連
33. <4346> ＮＥＸＹＺ． 東証Ｓ -17.9 858
34. <5868> ロココ 東証Ｓ -17.8 863
35. <6837> 京写 東証Ｓ -17.8 301 中国関連
36. <3237> イントランス 東証Ｇ -17.6 70
37. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ -17.6 28
38. <5027> エニマインド 東証Ｇ -17.6 603 生成AI関連
39. <6407> ＣＫＤ 東証Ｐ -17.6 2526 需要回復が想定より緩やかで今期下方修正
40. <4260> ハイブリッド 東証Ｇ -17.5 296 人工知能関連
41. <4911> 資生堂 東証Ｐ -17.4 2201 インバウンド関連
42. <7614> オーエムツー 東証Ｓ -17.1 1516
43. <9238> バリューＣ 東証Ｇ -17.0 1139
44. <3486> グロバルＬＭ 東証Ｐ -16.9 2151
45. <5858> ＳＴＧ 東証Ｇ -16.6 1476 中国関連
46. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -16.3 416 人工知能関連
47. <4935> リベルタ 東証Ｓ -16.3 1758
48. <9561> グラッドＣ 東証Ｇ -16.2 444 人工知能関連
49. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -16.1 531
50. <7090> リグア 東証Ｇ -16.1 897
株探ニュース