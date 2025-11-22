ラ・リーガ 25/26の第13節 バレンシアとレバンテの試合が、11月22日05:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはアンドレ・アウメイダ（MF）、ルーカス・ベルトラン（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、ウナイ・ベンセドル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、バレンシアが選手交代を行う。ルーカス・ベルトラン（FW）からウーゴ・ドゥーロ（FW）に交代した。

70分、レバンテは同時に3人を交代。エタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、オリオール・レイ（MF）に代わりゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、ブルゲ（MF）、ケルビン・アリアーガ（MF）がピッチに入る。

73分、バレンシアが選手交代を行う。アルノー・ダンジュマ（FW）からルイス・リオハ（MF）に交代した。

79分、ついに均衡が崩れる。バレンシアのホセルイス・ガヤ（DF）のアシストからウーゴ・ドゥーロ（FW）がゴールが生まれバレンシアが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バレンシアが1-0で勝利した。

なお、バレンシアは45+1分にコペテ（DF）、49分にティエリ・コレイア（DF）、81分にホセルイス・ガヤ（DF）、試合終了後にウーゴ・ドゥーロ（FW）に、またレバンテは31分にカルロス・アルバレス（MF）、34分にオリオール・レイ（MF）、試合終了後にマティアス・モレノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-22 07:40:12 更新