【PEANUTS】話題の疲労回復ウェアとコラボ！ フリースタイプが新登場
2024年4月より開始されたAOKIの寄付付き商品カテゴリー「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTS」。秋冬の新作として店頭・ECで好評の疲労回復ウェア「RECOVERY CARE （R）（リカバリーケアプラス）」のPEANUTSコラボ企画・フリースタイプを販売開始。全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入できる。
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
このたび販売を開始した「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボ RECOVERY CARE（R）フリースタイプ」は、トップスには冬仕様の可愛らしいスヌーピーとウッドストックを刺繡し、パンツの右後ろのポケットからはスヌーピーが覗く、ご自宅でのリラックスタイムがより楽しくなるデザインの疲労回復ウェア。
身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアだ。
ホーム＆スリープウェアとしてより快適に着用できるゆったりシルエットに加え、フリースならではの温かさとニット素材ならではのストレッチ性が特長。
また、寒くなるこれからの季節に気になる静電気を低減するため、トップスの袖口とパンツの裾口には静電気防止テープを付加。ご自宅でのリラックスタイムをより快適に過ごせるようになっている。
さらにトップスには、寒くなるこれからの季節にぴったりの冬仕様のスヌーピーとウッドストックを刺繡。バックスタイルが良く見えるよう配置したパンツの右後ろのポケットからはスヌーピーが覗く、自宅でのリラックスタイムがより楽しくなるデザインとなっている。
カラー展開はグレー・紺の2色、男女兼用で使用可能だ。
＞＞＞AOKI TAKE CARE WITH PEANUTS コラボ RECOVERY CARE （R） フリース タイプをチェック！（写真2点）
