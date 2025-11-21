雑誌『SODA』の公式SNSにて、SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）の掲載ショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】ネクタイを緩める黒スーツ姿の高地優吾／『SODA』2026年1月号表紙＆バックカバー

■メンバー思いな高地優吾の言葉にも注目！

公開されたのは、『SODA』2026年1月号（11月21日発売）に掲載される『SixTONES 高地優吾の週末ぶらり旅 vol.4～ホテル編～』の一部。成田空港から20分ほどの場所にある「インターナショナルリゾートホテル 湯楽城」で撮影された。

カーペットが敷かれた床に気怠そうに座る黒スーツ姿の高地は、黒ネクタイを緩めたり、外したりする仕草を披露。アンニュイな表情をカーテンに半分隠すなど、高地の様々な表情が収められた。また、インタビューから「相部屋にするなら6人全員一緒がいいかな」というメンバー思いの高地の言葉が記載されている。

SNSには「メロとエモの詰め合わせ」「ドラマのワンシーンみたいなかっこ良さ」「床に座って気だるいこち君色っぽい」「大人なこーち素敵」「ネクタイ緩めようとしてる手が綺麗」「相部屋なら6人での言葉、最高」「ネクタイ外す仕草がメロい」「沼すぎる」「横顔の骨格が最高すぎる」「インタビューも楽しみ」「めろ地めろ吾!!!!!!」など、さまざまなコメントが寄せられている。

なお、連動企画となる“お風呂篇”は12月22日発売の『スーパー銭湯＆サウナ＆日帰り温泉 2026首都圏版』にて掲載される。

■写真：『SODA』2026年1月号表紙＆バックカバー