ロッテリアとサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」によるコラボ企画として「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が登場。

「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、お店で使える「お食事クーポン」が入った、お得な福袋です！

ロッテリア「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」

価格：4,900円(税込)

発売日：2025年12月19日（金）※数量限定販売、なくなり次第販売終了

購入制限：1人3個まで

販売店舗：一部店舗を除く、「ロッテリア」139店舗、「ゼッテリア」136店舗で販売予定（2025年11月20日時点）

ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」に、「リラックマ」とコラボレーションした、お得な福袋「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が数量限定で登場。

大人気の「リラックマ」ぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用した、オリジナルグッズ入りのコラボ福袋です。

「ロッテリア」および「ゼッテリア」で使える「お食事クーポン」（4,800円分）が入った、お得な内容になっています。

福袋に入っているオリジナルグッズは、「絶品チーズバーガー」を食べる「リラックマ」の描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」をはじめ4種類。

ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」や、各月の季節感に合った「リラックマ」イラストを楽しめる「壁掛けカレンダー」もキュートです！

BOX側面のイラストがかわいらしい「BOXティッシュ」もあり、普段使いできます。

また、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」は、それぞれのグッズを組み合わせて写真映えする写真を撮影する楽しみ方もできる福袋です☆

コラボ限定オリジナルぬいぐるみ

サイズ：約 H6×W5.2×D3.5cm

「絶品チーズバーガー」を食べる「リラックマ」の描き下ろしイラストをモチーフにしたぬいぐるみ。

コラボ限定のオリジナルぬいぐるみで、手乗りサイズです！

持ち運びに便利なストラップ付きなので、いつでも一緒に「リラックマ」とのお出かけが可能。

キラキラな瞳でおいしそうに「絶品チーズバーガー」を頬張る「リラックマ」に、癒されること間違いなし。

ストラップには「ぜっぴんですね」という、セリフ風のかわいらしい吹き出し形のチャームも付いています☆

マジッククリアファイル

サイズ：約H31×W22cm

ぬいぐるみの写真を撮影する、カメラマン風「リラックマ」のイラストがかわいいクリアファイル。

日常使いにぴったりのグッズで、中に紙などを入れると色や柄が透けるので、ファイルの模様が変化する仕様です！

壁掛けカレンダー

サイズ：約 H29.7×W21cm

各月の季節感に合った「リラックマ」イラストを楽しめる、2026年版のカレンダー。

カレンダーをめくるたびに登場する「リラックマ」たちの可愛らしいイラストに、思わず心が和むデザインです☆

カレンダーの裏表紙は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を置いて、写真撮影を楽しめるデザインになっています！

BOXティッシュ

サイズ：約 H11×W11×D11cm

コロンとした形がかわいらしい、キューブ型のBOXティッシュ。

側面には「リラックマ」のぬいぐるみやハンバーガーなど、4つのアートがあしらわれています。

各側面は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を撮影する際の背景シートとしても活用できるデザインです☆

お食事クーポン4,800円分

内容：200円引きクーポン24枚

有効期限：2026年6月30日（火）まで

※税込200円以上の1会計につき、何枚でも利用可能

※「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」、物販、金券、ギフト券などの購入には利用できません

※利用時、本券は回収します

※全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」の店舗で利用できます（一部店舗を除く）

全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」で使える、お食事クーポン券も4,800円分付いています。

税込み200円以上のお会計で何枚でも利用でき、便利に使えるクーポンです！

「リラックマ」の限定オリジナルグッズとお食事クーポンがセットになった、お得なコラボ福袋。

ロッテリアの「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、2025年12月19日より数量限定で発売です☆

