都内屈指の一大ターミナル駅である新宿駅と東海道新幹線も乗り入れる小田原駅を結ぶ小田原線をはじめ、湘南エリアに向かう江ノ島線、多摩ニュータウンを走る多摩線、と3路線・計70駅を抱える小田急電鉄。沿線には新宿駅のほかにも代々木上原駅や町田駅など一日に数十万人が乗降する駅が複数並び、高校や大学の最寄りに位置する駅も多い。そんな便利な小田急3路線は、総延長120.5kmにわたるだけあって駅により家賃相場もさまざま。安く住むならどこがいいのだろう……？ そこで今回は、一人暮らし向け賃貸物件の家賃相場が安い順に小田急電鉄の全70駅をランキング。その結果をご紹介しよう。

小田急電鉄の家賃相場が安い駅TOP20（21駅）

順位／駅名／家賃相場（主な路線名／駅の所在地）

1位 新松田 4.9万円（小田急小田原線／神奈川県足柄上郡松田町）

2位 鶴巻温泉 5.1万円（小田急小田原線／神奈川県秦野市）

3位 渋沢 5.2万円（小田急小田原線／神奈川県秦野市）

3位 玉川学園前 5.2万円（小田急小田原線／東京都町田市）

5位 螢田 5.3万円（小田急小田原線／神奈川県小田原市）

6位 富水 5.4万円（小田急小田原線／神奈川県小田原市）

7位 東海大学前 5.45万円（小田急小田原線／神奈川県秦野市）

8位 開成 5.49万円（小田急小田原線／神奈川県足柄上郡開成町）

9位 栢山 5.5万円（小田急小田原線／神奈川県小田原市）

9位 唐木田 5.5万円（小田急多摩線／東京都多摩市）

11位 秦野 5.6万円（小田急小田原線／神奈川県秦野市）

12位 六会日大前 5.7万円（小田急江ノ島線／神奈川県藤沢市）

13位 座間 5.75万円（小田急小田原線／神奈川県座間市）

14位 足柄 5.82万円（小田急小田原線／神奈川県小田原市）

15位 読売ランド前 5.9万円（小田急小田原線／神奈川県川崎市多摩区）

16位 生田 6万円（小田急小田原線／神奈川県川崎市多摩区）

16位 鶴川 6万円（小田急小田原線／東京都町田市）

18位 善行 6.03万円（小田急江ノ島線／神奈川県藤沢市）

19位 藤沢本町 6.05万円（小田急江ノ島線／神奈川県藤沢市）

20位 相武台前 6.1万円（小田急小田原線／神奈川県座間市）

20位 長後 6.1万円（小田急江ノ島線／神奈川県藤沢市）

※22位以降は記事末に掲載

1位の家賃相場は4万円台！ 3位には都内の駅がランクイン

今回調査したのは小田急電鉄の小田原線・多摩線・江ノ島線の沿線各駅より徒歩15分圏内にある、一人暮らし向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場。全70駅のうち家賃相場が最も安かったのは、神奈川県松田町にある小田原線・新松田駅で家賃相場は4万9000円だった。急行よりも停車駅が少ない快速急行に乗れば、新宿駅までは15駅・1時間15分前後で行くことができる。この新松田駅周辺では再開発計画が進行中。構想では駅前広場や道路の整備から商業・住宅の複合施設の建設まで大規模なもので、2025年に都市計画決定、2029年に工事完了、2030年に「まちびらき」を目指しているそう。まだ先のことではあるが、街の進化に期待が高まる。

1位・新松田駅の現在の様子はというと、北口を出ると小田急電鉄沿線で愛されるそば店「箱根そば」が目に入る。そこから7分ほど歩くとJR御殿場線の松田駅があり、周辺住民は2路線を利用可能だ。北口側には自家製コロッケやメンチカツが人気の精肉店や、ラーメン、洋食などの飲食店のほか、創業200周年を迎えた酒蔵も。直売所での試飲や酒蔵見学に訪れても楽しそうだ。南口側にも飲食店があるほか、北口側・南口側ともにコンビニが点在している。スーパーは駅周辺に見当たらない。しかし、駅から南へ自転車で6分ほど進むと、スーパーやドラッグストア、100円ショップが並ぶショッピングモールがあるので、日用品は休日にまとめ買いするのもいいだろう。

2位 鶴巻温泉駅北口のロータリー左手にある、無料の鶴巻温泉手湯（画像／PIXTA）

2位には神奈川県秦野市の小田原線・鶴巻温泉駅が、家賃相場5万1000円でランクイン。快速急行に乗ると新宿駅までは11駅・１時間前後だ。駅名にある通りにこの地域には温泉が湧いており、駅北口の無料の「手湯」や、無料の温泉くみ場を用意した市営の日帰り温泉施設もあって気軽に温泉を楽しむことができる。とはいえ観光客が押し寄せるような温泉街ではなく、駅周辺は住宅街。駅前では毎週土曜に新鮮野菜からパン、雑貨までさまざまな品がそろう朝市が開かれるなど、のどかな雰囲気が漂う街だ。駅の徒歩15分圏内には複数のスーパーやドラッグストア、定食店やラーメン店、ハンバーガー店といった飲食店も点在。駅から20分ほど歩くと農地が広がっているような環境なので、のんびり暮らしたい人にぴったりだろう。

3位には家賃相場が同額の5万2000円で2駅がランクイン。神奈川県秦野市の小田原線・渋沢駅と、東京都町田市の小田原線・玉川学園前駅だ。新宿駅までは渋沢駅からだと快速急行で14駅・1時間10分前後、玉川学園前駅からは各駅停車と快速急行を乗り継いで7駅・40分前後で到着する。

3位・渋沢駅は標高約163ｍ、小田原線沿線では最も標高が高い駅だ。丹沢山地の登山口と結ばれたバスも発着するため、休日には登山客の姿も。南方の渋沢丘陵と北方の丹沢山地に囲まれた秦野盆地の一角に位置し、起伏の少ない駅周辺には住宅街が広がる。スーパーは駅構内をはじめ駅の東西南北それぞれにあるので、買い物しやすいだろう。駅前や駅北側を通る国道246号沿いを中心に、ファストフード店やラーメン店、ファミレスなど気軽に入れる飲食店もあり、仕事帰りの食事にも困らなそうだ。

3位 玉川学園前駅の北側にある玉川学園（画像／PIXTA）

同じく3位の玉川学園前駅は、玉川学園が周辺の宅地開発を行って駅を誘致した歴史を持つ。駅の北側一帯には幼稚部から大学・大学院まで備えた学園のキャンパスが広がっている。駅周辺一帯は文教地区にも指定され、遊興施設がなく落ち着いた住環境が魅力だ。駅にはベーカリーカフェやハンバーガー店、ドラッグストアなどを備えたショッピングモール「小田急マルシェ」が併設され、スーパーや100円ショップも隣接。周辺にはほかにもスーパーやコンビニがあり、学生が多い街だからかリーズナブルな飲食店が点在しているのもうれしい。

トップ20には多摩線や江ノ島線の駅、新宿まで約22分の駅も

5位以降も小田原線の駅が続いているが、9位には多摩線から唐木田（からきだ）駅が家賃相場5万5000円でランクインしている。多摩線は全8駅の短い路線で、唐木田駅が終着駅。起点の新百合ヶ丘駅から先は小田原線に接続するため、唐木田駅から通勤急行を利用すると乗り換えせずに9駅・45分弱で新宿駅に行くことが可能だ。東京都多摩市の駅周辺は、初夏に花ショウブが咲く「中沢池公園」と森林や芝生が整備されたゴルフ場の敷地が西に迫り、東には春の桜や秋の紅葉が美しい「鶴牧西公園」がある緑が身近な住宅街。コンビニやスーパー、そして100円ショップを併設したホームセンターも、駅から徒歩5分圏内という便利な環境だ。地元の人に愛されるベーカリーや飲食店も点在し、20分ほど歩くとレストラン棟や家電量販店も備えたショッピングモールに行くこともできる。

12位 六会日大前駅から10分ほどの場所にある日本大学（画像／PIXTA）

江ノ島線で家賃相場が最安となったのは、12位にランクインした六会日大前（むつあいにちだいまえ）駅。神奈川県藤沢市に位置し、家賃相場は5万7000円だ。江ノ島線は相模大野駅で小田原線に接続しており、江ノ島線の各駅停車と小田原線の快速急行を乗り継ぐと、六会日大前駅から新宿駅までは1時間ほど。新宿と逆方面に進むと湘南エリアを代表するターミナル駅の藤沢駅まで10分弱、行楽客にも人気の片瀬江ノ島駅までは20分ほどでたどり着く。駅名にあるように、六会日大前駅から南へ徒歩10分弱の場所に日本大学のキャンパスと附属中学・高校があるほか、北西に20分弱歩くと多摩大学のキャンパスも。駅周辺にはラーメン店や食堂、ファミレスなど、学生も気軽に入れる飲食店が点在している。コンビニやスーパー、ドラッグストアも複数あるので、生活に必要な買い物も地元で済ませられそうだ。

16位 生田駅の南東方面に広がる生田緑地（画像／PIXTA）

さて、小田急電鉄の3路線・全70駅のなかでも最も乗り入れ路線数が多く、周辺の商業施設が豊富なのは小田原線・新宿駅。東京都新宿区という立地と便利な環境ゆえか、家賃相場が最も高かったのもやはり新宿駅で13万2000円だった。そんな新宿駅までの近さを望むなら、家賃相場6万円で16位にランクインした神奈川県川崎市多摩区の小田原線・生田（いくた）駅に注目を。通勤準急と快速急行を乗り継ぐと、新宿駅までは5駅・約22分で行くことが可能だ。駅周辺には複数の大学キャンパスが点在し、街では学生の姿もよく見られる。ラーメン店やファミレスなど、リーズナブルな飲食店が豊富なのも学生の街らしいところ。コンビニやスーパー、ドラッグストアに100円ショップ……と、生活を支える店舗もひと通りそろい、歩いて7分ほどの場所にホームセンターが、自転車で10分弱のところには家電量販店があるのも便利。駅の南東方面に15分ほど自転車を漕ぐと、自然豊かな敷地に美術館や展望台が点在する生田緑地もあるので、休日に出かけるのもいいだろう。

ここまで見てきたトップ20（21駅）の家賃相場は4万円台から6万円台。22位以降にも6万円台の駅が続いており、新宿駅の13万2000円に比べるとだいぶリーズナブルな駅が多い。全70駅もあるだけに、やはり家賃相場の開きも大きいようだ。東京都新宿区から神奈川県の小田原市や藤沢市など、駅周辺の環境もさまざま。22位以降のランキング一覧を下にまとめたので、立地や家賃相場を見比べつつ、自分好みの住まい探しに活用してほしい。

●22位〜70位

●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている小田急線の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/2〜2025/7

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンション）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円〜18万円で設定）

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

(大西智与)