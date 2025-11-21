

JR東日本・ルミネ・高輪ゲートウェイエリアマネジメントは、2025年11月29日(土)から12月25日(木)まで「TAKANAWA GATEWAY CITY」で初となるクリスマスイベント「TAKANAWA GATEWAY CITY CHRISTMAS 2025」を開催します。期間中は、街全体がイルミネーションに包まれるほか、音楽・光・噴水が連動するショー、クリスマスマーケット、限定メニューも続々と登場します。

テーマは「クリスマスが、やってきた。」

イラストレーターSandra Navarroによる、街をパレードする⼈々を描いた温かみのあるビジュアル

「TAKANAWA GATEWAY CITY」で初めて迎えるクリスマスは「クリスマスが、やってきた。」をテーマに、祝祭のパレードからスタート。キービジュアルは、スペイン・バルセロナ在住のイラストレーター Sandra Navarro（サンドラ・ナヴァロ）氏が手がけ、街をパレードする人々を描いた温かみのあるデザインとなっています。

2本のツリーと音楽・光・噴水のショーは必見！

2本のシンボルツリー「Warm Trees」イメージ

高輪ゲートウェイ駅正面の広場「Gateway Park」には、シンボルとなる2本の本物のもみの木「Warm Trees」が登場します。街全体がオリジナルのイルミネーション「Warm Glow」で包まれ、訪れる人々を温かく迎えます。

「Gateway Parade」がクリスマス気分を盛り上げる

音楽・光・噴水ショー「Gateway Parade」イメージ

11月29日(土)〜12月25日(木)の16時から23時まで、イルミネーションが点灯。点灯時間中の毎時0分には、音楽とシンクロした光と噴水のショー「Gateway Parade」が約5分間開催されます。BGMにはTAKANAWA GATEWAY CITYのオリジナルテーマ曲「Glorious Gateway -The Theme of TAKANAWA GATEWAY CITY-」が使用され、街全体が動き出すような特別なクリスマス体験を演出。イルミネーションは、光の空間演出を手がけるPixelEngineがディレクションしています。

なお、初日は11月29日(土)17時から点灯式を実施します。

【開催概要】

・点灯期間：2025年11⽉29⽇（⼟）〜12⽉25⽇（⽊）

・点灯式：11⽉29⽇（⼟） 17:00〜

・点灯時間：毎⽇16:00〜23:00 ※初⽇11/29のみ17:00〜

・エリア：2階 Gateway Park、1階 ⾼輪リンクライン、泉岳寺辻・⾼輪辻広場

・Gateway Parade：2階 Gateway Park 毎時0分（約5分間）

クリスマスマーケットやパレードも開催

期間中は、クリスマスを盛り上げるさまざまなイベントが開催されます 。

クリスマスパレードと点灯式

初日の11月29日(土)16時から「クリスマスパレード」を開催。パフォーマーと一緒にクリスマスソングを演奏しながら街を練り歩き、17時からは「Gateway Park」でイルミネーションの点灯式も行われます。パレードへの参加は事前予約制です。

2ヶ所で開催するクリスマスマーケット

明治屋ストアー・tea with milk・蜃気楼コーヒー・WAQWAQ・ミドリ陶芸舎・belts・800°SAKE STAND・VERMICULAR RESTAURANTなどさまざまなショップが出店

泉岳寺辻広場とGateway Parkの2ヶ所でクリスマスマーケットを開催。泉岳寺辻広場には真っ赤なロンドンバスが登場し、キッチンカーやクリスマスらしいショップが多数出店します。

【開催日時】

泉岳寺辻広場：12月12日(金)〜14日(日)、19日(金)〜25日(木)

Gateway Park：19日(金)〜25日(木)

移動型郵便局「ポストカー」が登場

移動型郵便局「ポストカー」

12月20日(土)と21日(日)の2日間、「Gateway Park」に移動型郵便局「ポストカー」が登場します。会場ではイベント限定のクリスマスカードをその場で投函することができます。

ホテルや商業施設の限定メニューもチェック！

JWマリオット・ホテル東京、ニュウマン高輪、エキナカショップでは、クリスマス限定のメニューやケーキが登場します。

各店一押しのクリスマスケーキが登場

THE CITY BAKERY(ニュウマン⾼輪) ベリーベリーショートケーキ

JWマリオット・ホテル東京からは、エグゼクティブペストリーシェフ野島茂氏のシグニチャーとなるチョコレートケーキ「クリスマスアリア」（8,000円）が登場します。ニュウマン高輪の「八芳園洋菓子店」からは「クリスマスショートケーキ」（5,400円）、「THE CITY BAKERY」からは3種のベリーを使った「ベリーベリーショートケーキ」（6,264円）などが販売されます。

アフタヌーンティー・限定ディナーの予約はお早めに

ウルフギャング・ステーキハウス(ニュウマン⾼輪)クリスマス・スペシャルコース

JWマリオット・ホテル東京のJWラウンジでは、クリスマスらしい彩りの「クリスマス限定アフタヌーンティー」（1万円・サービス料込）が提供されます。 ニュウマン高輪の「ウルフギャング・ステーキハウス」では、プライムグレードのステーキや豪華メニューが楽しめる「クリスマス・スペシャルコース」（2万7,500円・サービス料別）が12月20日〜25日限定で登場。「焼肉 Bovin d’Or」では、湾岸エリアの絶景とともに和牛を中心とした食事が楽しめる「Christmas special dinner」（2万6,040円〜・サービス料込）が提供されます。

街の輝きをみんなでつくる「ILLUMINACTION」も実施

⼈⼒発電でイルミネーションを点灯させる参加型アクティビティ

期間中、⾼輪ゲートウェイ駅前のコミュニティ施設「Gateway Studio」を中⼼とした各所で、地域共創型イベント「ILLUMINACTION（イルミナクション）」を開催。街のみんなの「やりたいこと（WISH）」を実現すべく、ビジネス創造施設「LiSH」のスタートアップと共創するプロジェクトで、サステナブルな新素材として「キノコの皮」を使ったオーナメント作りワークショップや、人力発電でイルミネーションを点灯させる参加型アクティビティなどを通して街を輝かせます。

高輪ゲートウェイシティで初めて開催されるクリスマスイベントは、イルミネーションやショーだけでなく、マーケットや体験型企画、限定グルメまで盛りだくさんの内容となっています。新しく誕生した街で、特別なクリスマスを体験してみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本・ルミネ・高輪ゲートウェイエリアマネジメント ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）