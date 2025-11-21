【「おっさん、ガチる。」】 11月21日 発売 価格：165円

forcsは、マンガ「おっさん、ガチる。」を11月21日に各電子書籍ストアで配信する。価格は各巻165円。

本作は原山ヒサシ氏が手掛けるオトナの青春コメディ。出版レーベル「コミックゲンま！」のオリジナルコミックとして刊行される。

物語の主役は37歳のサラリーマン・坂智と、大学時代の友人である金田と加藤。仕事に追われ、惰性で過ぎる日々に虚しさを感じていた彼らは、もう一度青春することを決意する。

遅めの青春＝晩春（バンハル）！

おっさんたちの全身全力の戦い、笑いと共感に満ちたオトナの青春コメディ、ここに開幕！



