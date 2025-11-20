

旅行好きの皆さん、お待たせしました！エイチ・アイ・エス（HIS）が、2025年11月21日(金)から12月1日(月)までの11日間限定で、大規模セール「HIS BLACK FRIDAY」を開催します。昨年の大反響を受け、今年も「売切御免」のスペシャルプライスが続々登場。ソウル3日間が9,800円、沖縄3日間が17,800円など、二度見してしまうような衝撃価格のツアーが目白押しです。燃油サーチャージ込みや不要の商品も多く、冬の旅行や来春の計画を立てるなら今が絶好のチャンス。この記事では、争奪戦必至の目玉商品をピックアップしてご紹介します。

海外旅行：ソウル9,800円、パリ9万円台など目玉商品が続々

今年のブラックフライデーでは、燃油サーチャージ込みやサーチャージ不要のお得な海外ツアーがラインナップされています。発売開始は11月21日（金）午前11:00からです。

【主な商品例】

・関空発着 ソウル 3日間：9,800円（オンライン予約限定／燃油サーチャージ不要）

・羽田発着 台北 4日間：24,800円（燃油サーチャージ不要）

・成田発着 セブ島 4日間：29,800円（燃油サーチャージ込み）

・成田発着 ケアンズ 5日間：59,800円（燃油サーチャージ不要）

・関空発着 ハワイ 5日間：69,800円（オンライン予約限定／燃油サーチャージ込み）

・関空発着 パリ 5日間：99,800円（オンライン予約限定／燃油サーチャージ不要

HISブラックフライデー 商品の例

国内旅行は、沖縄1万円台、カニ食べ放題バスツアーなど冬の旅がお得

国内旅行も同期間で開催され、11月21日（金）正午（12:00）より発売開始となります。冬の味覚や温泉を楽しめるツアーが目玉となっています。

【主な商品例（首都圏発）】

・沖縄 3日間：17,800円〜 復路は全便同代金、選べる那覇市内ホテル

・函館 2日間：22,800円〜 OMO函館 by 星野リゾート宿泊、海鮮が並ぶ朝食付き

・日帰りバスツアー（ミステリー）：7,900円〜 紅ズワイガニ鍋＆詰め放題付き、歳末大感謝ミステリーツアー

・日帰りバスツアー（栃木）：8,900円〜 2大ブランドいちご食べ比べ＆名店から選べる佐野ラーメン付き

・宿泊バスツアー（白川郷・飛騨高山）：18,000円〜 白川郷＆飛騨高山フリータイム 選べる温泉ホテル2日間

など魅力的な商品がお得に発売されます。

HISブラックフライデー概要

開催期間：2025年11月21日（金）〜12月1日（月）

※オンライン予約は12月2日（火）午前10:00まで

発売開始日時：

海外旅行：11月21日（金）午前11:00〜

国内旅行：11月21日（金）正午〜

「HIS BLACK FRIDAY」は、11月21日(金)からスタートしますが、人気の商品は即完売が予想されます。この冬は、HISのブラックフライデーで、賢くお得に旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：HIS）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）