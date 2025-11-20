ペット＆お家のニオイに！紗栄子も効果に驚いた消臭スプレーに「本当に匂い消える」「使ってます！」の声

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ロフト】消臭グッズを愛犬のトイレで試してみたww』という動画を投稿。生活雑貨の専門店【ロフト】でお買い物する様子を公開してくれました。今回は、紗栄子さんが効果に驚いた“消臭スプレー”ご紹介します♪

売り場で、紗栄子さんが「すごいよ。北海道北見の消臭剤だって」と興味津々の様子で手に取った商品がこちら！

◼︎きえ〜る

環境大善 / きえ〜る 室内用 400ml 税込1,650円（公式サイトより）

環境微⽣物群（乳酸菌等）を発酵・培養した“善玉活性水”から生まれたバイオ消臭液。

お部屋全般、衣類、ペット、トイレのニオイなどに幅広く使えます。

天然成分100%なのでペットや小さなお子さんがいる環境でも安心して使えるのが嬉しいですね。

◼︎消臭効果に驚き

紗栄子さんは愛犬がトイレに失敗することが多いとして「アンモニアの分解的な、あとタンパク質の分解に良いやつが欲しい」と、アンモニア臭を消すことができるこちらの商品に期待を込めてお買い上げ！

そして帰宅後、スプレーの効果を検証するため、愛犬の使用済みのトイレシートにスプレーすると、紗栄子さんは「えっ、でもさっきより（臭い）しない！」「全然しなくない！？むしろ」「すごいかも」と、その効果に驚きを隠せない様子でした！

こちらの動画のコメント欄には「きえーる本当に！本当に匂い消える」「きえーる、いいですよー！私は洗濯機用のを使ってます！」「うちにも愛犬がいます！きえーる愛用させてもらってます」と愛用者からのおすすめコメントも集まっていました。

