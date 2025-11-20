¡ÈºÇ°¤Î·ÀÌó¡É267²¯±ßÃË¤¬·ãÇò¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¡×¡¡ÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¤Ç¤â0HR¡ÄÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ìÆñ
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î»ÙÊ§³Û¤äÀ®ÀÓ¤Î°²½¤Ê¤É¤«¤é¡ÖºÇ¤â¥È¥ì¡¼¥É¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê10¤Î·ÀÌó¡×¤òÆÃ½¸¡£2016Ç¯¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¥«¥Ö¥¹»þÂå¤Î2016Ç¯¤ËMVP¤ò³ÍÆÀ¡£2022Ç¯3·î¤Ë7Ç¯Áí³Û1²¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó267²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤éÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËþÂ¤¤¤¯·ë²Ì¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç¯Êð2600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë¤Îº£µ¨¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢4·î14Æü¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¹øÄÇÊÑÀÄÇ´ÖÈÄ¼À´µ¤Ë¤è¤ëËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤¯º£µ¨¤Ï0ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥¢¥ì¥Ê¥É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤é¼çÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¤¹¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2022Ç¯°Ê¹ßÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ëµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ÊÂÎ¤Ï¡ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¡£¡ÊËèÄ«¡ËÌÜ³Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÈè¤ì¤ë¤è¡£ºÇ¸å¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊú¤¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¾µåÃÄ¤ËÁ÷¤ë¤«¡¢Ç¯Êð¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë°Õ»×¤Î¤¢¤ëºÆ·úÃæ¤ÎµåÃÄ¤ØÊü½Ð¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¢1°Ì¤Ë¤Ï¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¥¤¥É¡¦¥Á¡¼¥à¡ÊÇ¯Êð¤â¤é¤¤¤¹¤®¡Ë¡×¤Î»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÉôÌç¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë