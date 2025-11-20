この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyota氏が、『承認欲求モンスター』なぜ急増しているのか？認められたい病の正体を解説と題した動画を公開。SNS時代に急増する「承認疲れ」について、参加者がなぜ認められたい気持ちによってしんどくなるのか、社会背景や対策をわかりやすく語った。



Ryota氏はまず、「ここ最近、日本中で承認疲れを感じる人が増えている」と現状を指摘。承認疲れの根本には、「認められないと不安になる」社会構造があるとし、「身近で認められるという体験が減ってしまった」と現代人の孤立を解説する。さらにSNSの普及で、従来は満たされていた身近な人間関係での承認が、広い世界との無限比較に変わったとし、バズやネット上の反響が「ドーパミンを出して、もう一回、もう一回と依存になる」と“承認欲求モンスター”が生まれる要因を示した。



また、「結果主義に疲れた」という共通認識にもRyota氏は着目。「みんな結果だけを求めて、その過程を認めてもらえない」とした上で、「結果でしか判断されないから、結果を残せない自分を『ダメなんだ』と思い込んでしまう」と問題提起。「例えばオリンピックで6位や7位だって凄いはずなのに、メダルを取らなきゃ認めてもらえない」と語り、「こうしたすり減りは恋愛や友人関係でも影響している」と社会的波及を示唆した。



さらにRyota氏は、「人を認められる余裕がない社会になってしまった」と分析。「働いても豊かになりづらく、家事や育児、仕事だけでみんな精一杯。誰かを認めるだけの余裕がなくなってしまった結果、承認し合う人間関係が作りにくくなっている」と述べる。その一方で、「人間はもともと自分の価値や居場所を確かめたい生き物。社会に自分の居場所が実感できないことで不安に陥りやすくなっている」と指摘した。



SNSでバズりたい、誰かに見てほしい――こうした承認への渇望が、炎上行為やモラルハザード、または「私なんて価値がない」と自己否定へ極端な形で現れることも少なくない。Ryota氏は「一度人気になった経験が忘れられず、依存状態に陥る」と“承認欲求モンスター”の危うさを強調した。



では、どう承認欲求と付き合うべきか？ Ryota氏は「まずは身近な人間関係を大事にし、自己承認を意識してみてほしい。『自分で自分を認める』ことができれば、2～3割でも承認欲求が満たされる」とアドバイス。「今日よく頑張った、乗り切った、と自分に声を掛けてみて」と、簡単なワークを推奨した。さらに「演出や見栄ではなく、淡々と挑戦し続ける姿勢こそがかっこいい。『努力する背中は必ず誰かが見ている』」と呼びかけた。



最後は、「承認欲求そのものが悪いのではなく、それをどう活かしていくかが大切」とまとめ。「目立ちたいことばかり考えるより、身近な充実や本当の挑戦を大切にしてほしい。今回の話が気づきになれば嬉しい」と視聴者にエールを送り、動画を締めくくった。