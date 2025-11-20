&TEAM（エンティーム）のNICHOLAS（ニコラス）とHARUA（ハルア）が北海道・札幌を満喫するオフショットがグループの公式SNSで公開された。

■&TEAMニコラスとハルア「スープが本当に美味しかった」。北海道のラーメンに舌鼓

「札幌の思い出ひとつ」（韓国語）というキャプションとともに公開されたのは、YouTubeの企画「Fortune Trip」の撮影で北海道・札幌を訪れた時のオフショットだ。

まずは札幌炎神にてラーメンを堪能。ニコラスが頭の上に持ち上げたラーメンの器から、ハルアがスープをすくって「ふぅ～」としている2ショット（1枚目）や、美味しそうなラーメンをカメラに差し出した2ショット（2枚目）を公開した。動画では、注文時の様子やラーメンを食べるところも収められており、ハルアは「スープが本当に美味しかった」と感動していた。3～6枚目では、札幌の街中で撮り合ったソロショットも披露している。

SNSには、「ハルラス旅ほんっとにまじで最高すぎた」「背景が地元というかすぐそこすぎてヤバイ」「ニコハル札幌きてたの！？」「こんな2人いたらヤバすぎだよ」「かわいすぎ！」「ふたりの旅行癒されたー」など、様々な反響が寄せられている。

