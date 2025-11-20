NTTドコモは、定額制動画配信サービス「dアニメストア」の月額料金を2026年2月1日に改定すると発表した。現行の550円から110円引き上げ、月額660円となる。

改定の理由は、配信ラインアップのさらなる拡充や新機能追加など、サービス向上のため。現在は6700作品以上が見放題対象となっている。

アプリ経由も値上げ

改定後の料金と適用開始日は、契約経路によって異なる。ドコモショップや公式サイトなどで契約した場合、2026年2月1日以降、月額660円となる。

アプリストア経由で契約している場合も値上げの対象。App Store経由の契約者は2026年2月1日、Google Play経由の契約者は2月10日、それぞれ月額760円に改定される。現行はいずれも650円で、こちらも110円の値上げ幅となる。

既存の契約者については、改定日以降に到来する最初の支払い日から新料金が適用される。Google Playで2026年1月7日以降に新規契約する場合は、最初の課金日から新料金となる場合がある。

爆アゲも改定

今回の料金改定に伴い、ドコモのポイント還元施策「爆アゲ セレクション」における還元ポイント数も変更となる予定だ。

なお、アプリストア経由での契約や、「dアニメストア ニコニコ支店」「dアニメストア for Prime Video」は、「ドコモ爆アゲ セレクション」の対象外。