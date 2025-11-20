東京ばな奈とディズニーがお届けするハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』と『ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド』が登場！

ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念した新作スイーツのほか、オリジナルグッズも発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION(ディズニー スイーツコレクション) by 東京ばな奈『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』『ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド』

スケジュール：

発売日：2025年11月27日(木)〜2026年4月上旬ごろまで【Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店】【東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外）】取扱商品・ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ 4個入・8個入・ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)・チョコ＆ミルクケーキ 4個入 エコバッグセット・チョコ＆ミルクケーキ 8個入 エコバッグセット・ジャガードバッグ・エコバッグ・クリアスパンコールポーチ・スプーンセット・ピンバッジ【東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）】取扱商品・ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ 4個入・8個入・ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)・エコバッグ・ピンバッジ【羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）】【羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台３番前（ゲート外）】取扱商品・ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ 4個入・8個入・ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)・チョコ＆ミルクケーキ 4個入 エコバッグセット・チョコ＆ミルクケーキ 8個入 エコバッグセット・エコバッグ・クリアスパンコールポーチ・ピンバッジ発売日：2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)まで【東京スカイツリー(R) 5階 オフィシャルショップ「SKYTREE SHOP」】取扱商品・ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ 4個入・ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド 8枚入・エコバッグ※人気商品のため早期完売の可能性があります※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります※販売店は予告なく変更する場合があります通販情報公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、Yahoo!店 ※受注期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了いたします。販売期間：2025年11月25日(火)10:00〜12月7日(日)17:00取扱商品・チョコ＆ミルクケーキ 8個入 エコバッグセット・グッズコンプリートセット2025年12月8日(月)10:00〜12月14日(日)17:00取扱商品・ジャガードバッグ・エコバッグ・クリアスパンコールポーチ・スプーンセット・ピンバッジ2025年12月8日(月)10:00〜2026年2月9日(月)17:00取扱商品・ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)※パクとモグスイーツショップ 楽天市場店・Yahoo!店では、2026年1月29日(木)17:00までの受付です

グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より、1940年公開以来 人々に愛され続けるディズニー史に残る傑作アニメーション映画『ファンタジア』公開85周年を記念したスペシャルスイーツが新たに登場！

『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』と『ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド』2種類が発売されます。

さらに『ファンタジア』の世界観を思う存分詰め込んだオリジナルグッズもラインナップ☆

ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ

価格：4個入860円(税込)／8個入 1,720円(税込)

※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダムです。1箱に全てそろわない場合があります

※4個入に包装紙がけはありません

※8個入は包装済みです。内箱にはキャラクターのデザインは入っていません

ディズニー映画『ファンタジア』で印象的な“魔法使いの弟子”を演じる「ミッキーマウス」を描いた『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』

夜空をイメージしたチョコレート香るスポンジケーキには、輝く月や星「ミッキーマウス」がデザインされています。

ケーキの中にはコクのあるショコラクリーム&なめらかミルククリームのダブルクリーム入り。

ひとくち頬張ると、2つのおいしさがお口でとろ〜りとろけます。

さらにうれしいお楽しみとして、8個入ボックスには、オリジナルステッカー付き。

映画のワンシーンを切り取ったような、『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』でしか手に入らない全5種の素敵なデザインが使用されています。

ステッカーはランダムで1枚入りますので、どれが出るかは開けてからのお楽しみです。

※4個入ボックスにステッカーは入りません

ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド

価格：8枚入 1,188円(税込)／スペシャル缶(12枚入) 2,160円(税込)

※お菓子の絵柄や個包装のデザインはランダムです。1箱に全てそろわない場合があります

※8枚入・スペシャル缶(12枚入)ともに、包装紙がけはありません

『ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド』は、ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年をお祝いする、夜空の星のように“ブロンド色”に輝くチョコレートをはさんだクッキーサンド。

アーモンド・マカダミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたチョコナッツ生地で、ふんわりホイップしたブロンドチョコレートを挟んできます。

まろやかにとろけるコクとチョコナッツ⽣地の⽢く⾹ばしいハーモニーが楽しめる焼き菓子です。

8枚入ボックスには、透け感がかわいいオリジナルステッカー付き。

『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』に付くステッカーとは異なる、いろんな表情や仕草の「ミッキーマウス」がかわいいデザインです。

魔法にかけられたみたいに、帽子がキラキラ輝くホログラム仕様。

全5種がランダムで1枚入りますので、何が出るかお楽しみです。

12枚入は、見ているだけでディズニー映画『ファンタジア』の世界に吸い込まれてしまいそうな幻想的なスペシャル缶。

夢の中で星を操っていたり、ほうきに魔法をかけて代わりに水くみをさせていたり。

映画の名シーンを缶の隅々まで描いた、ファンにはたまらないデザインです。

お菓子を食べ終わった後は、おうちに飾っておくのはもちろん宝物入れにすることもできます。

※スペシャル缶(12枚入)にステッカーは入りません

85周年をお祝いする、見とれるようなオリジナルグッズ全5種

ディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念したオリジナルグッズが登場。

高級感のあるジャガードバッグをはじめ、お菓子とのセット販売も実施されます。

”オリジナルグッズは全部チェックしたい…！”というファンの方のために、公式通販限定で『グッズコンプリートセット』も用意されます。

ファンタジア/ジャガードバッグ

価格：8,500円(税込)

リッチなジャガード織りで仕上げた『ファンタジア/ジャガードバッグ』

マチがしっかりあるので、荷物もたっぷり入ります。

ショルダーストラップが取り外し可能なので、ハンドバッグにしたりショルダーバッグとして使うことも可能。

お好みのスタイルで身に着けられるのも魅力です。

また、専用の収納袋付きで、大切にしまっておくことができます。

『ファンタジア/ジャガードバッグ』を購入すると、専用ショッパーに入れお渡し。

「ミニーマウス」の幻想的なアートと箔押しロゴが素敵です☆

ファンタジア/エコバッグ

ラインナップ・価格：

・エコバッグ(単品) 1,200円(税込)

・ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ 4個入 エコバッグセット 1,900円(税込)

・ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ 8個入 エコバッグセット 2,750円(税込)

夜空のような深いネイビーと、「ミッキーマウス」が身に着けるローブのような赤が大人かわいいエコバッグ。

小さく折りたたんで、いつでも持ち歩くことができます。

『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』とのスペシャルセットは、ファンのお友だちへプレゼントするのもおすすめです。

ファンタジア/クリアスパンコールポーチ

価格：1,980円(税込)

夜空の星を閉じ込めたような、幻想的なクリアポーチ。

キラキラ輝くスパンコールに心ときめくデザインです。

ファスナー部分には魔法の帽子のチャーム付き。

内ポケット付きで、使い勝手も抜群なディズニーグッズです。

ファンタジア/スプーンセット

価格：2,600円(税込)

「ミッキーマウス」と「ほうき」の異なるデザインのスプーンセット。

自分へのご褒美にしたくなる、幻想的なデザインのギフトボックスに入っています。

贈り物にしても喜ばれるカトラリーです。

ファンタジア/ピンバッジ

価格：1,250円(税込)

『ファンタジア』の85周年ロゴが刻印されたピンバッジ。

ジャガードバッグやエコバッグに着ければ、ディズニー映画『ファンタジア』の世界をよりいっそう盛り上げてくれます。

普段使っているお気に入りのバッグやポーチに着けてもおしゃれ☆

〈通販限定〉ファンタジア/グッズコンプリートセット

価格：15,000円(税込)※直営店舗では販売されません

全5種のオリジナルグッズを全てセットにした、公式通販限定の『グッズコンプリートセット』

シックなカラーでまとめられた「ジャガードバッグ」はもちろん、

普段使いしやすいエコバッグ

存在感抜群なクリアスパンコールポーチ

デザインの異なるスプーンセット

特別感あふれるピンバッジが、

ジャガードバッグ専用ショッパーと一緒に配送されます。

長年にわたり世界中で愛され続けているディズニー映画『ファンタジア』公開85周年を記念した新作スイーツとオリジナルグッズ。

2025年11月27日より順次販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ファンタジア/チョコ＆ミルクケーキ』『ファンタジア/ブロンドチョコレートサンド』、オリジナルグッズの紹介でした☆

©Disney

