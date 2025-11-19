こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

外出先でスマホのバッテリーが切れそうになったとき、モバイルバッテリーを持っていても、充電ケーブルを忘れてしまったり、カバンの中でケーブルが絡まってイライラしたり。

そんな充電にまつわるストレスを一気に解決してくれるのが、Ankerの「Zolo Power Bank（10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル）」です。

USB-Cケーブル一体型で最大30W出力に対応し、iPhone 16を含むさまざまな機器を急速充電できる優れもの。コンパクトなサイズ感と10000mAhの大容量を両立した、まさに理想的なモバイルバッテリーをご紹介します。

Anker Zolo Power Bank (10000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大30W出力 USB-C ケーブル一体型 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック) 3,990円 Amazonで購入する PR PR 3,990円 楽天で購入する PR PR 4,490円 Yahoo!ショッピングで購入する

ケーブル一体型でカバンの中もスッキリ！持ち運びのストレスから解放

このモバイルバッテリーの最大の特徴は、約14cmのUSB-Cケーブルが本体に内蔵されていること。別途ケーブルを持ち歩く必要がないので、カバンの中で絡まる心配もありません。

一体型ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しており、毎日の使用でも安心。外出先でスマホの充電が必要になったら、サッと取り出してすぐに充電開始できます。

しかも、このケーブルは出力だけでなく最大20Wでの入力にも対応。約2.5時間でバッテリー本体を満充電できるので、帰宅後の充電も効率的です。

最大30W出力でiPhone 16も急速充電！一般的な充電器の2倍速

スマホの充電速度にこだわる人にとって嬉しいのが、最大30W出力に対応していること。

一般的な15W出力の充電器と比べて最大2倍速く充電でき、iPhone 16 Pro Maxなら0％から50％まであっという間に充電完了。

USB-C出力は5V=3A から20V=1.5Aまで幅広い電圧・電流に対応し、USB-A出力も最大22.5Wに対応しているので、さまざまな機器を効率よく充電できます。PowerIQ搭載でデバイスに最適な充電を自動で行うため、安全性も抜群。PSE技術基準にも適合しており、安心して使用できます。

片手に収まるコンパクトサイズなのに10000mAhの大容量

約109×65×25mmというコンパクトなサイズで、重さも約212gと軽量。片手にすっぽり収まるサイズ感なので、仕事や旅行での持ち運びにぴったりです。それでいて10000mAhという大容量を実現し、iPhone 16なら約2回分の充電が可能。

一日中外出していても、バッテリー切れの心配から解放されます。本体には充電状況が一目でわかるディスプレイも搭載。ブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色展開で、好みやファッションに合わせて選べるのも魅力的です。

ケーブル忘れの心配なし！Anker Zolo Power Bankで快適な充電ライフを

USB-Cケーブル一体型、最大30W出力、10000mAhの大容量、コンパクトサイズと、モバイルバッテリーに求められる要素をすべて兼ね備えた「Anker Zolo Power Bank」。

特にケーブル一体型という点は、充電ケーブルを忘れがちな人や、カバンの中をスッキリさせたい人にとって大きなメリットです。

18ヶ月保証（Anker会員登録で24ヶ月）も付いており、アフターサポートも充実。価格は3,990円（税込）と、この性能を考えれば非常にリーズナブル。スマホの充電にまつわるストレスから解放されたい人は、ぜひチェックしてみてください！

Image: Amazon.co.jp

