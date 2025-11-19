和の贅沢で一年を“ねぎ”らう！フレッシュネスバーガー、ごちそうバーガーを発売へ
コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年11月26日（水）より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、冬に旬を迎える京都の伝統野菜“九条ネギ”、京都発祥の上品な甘みと深いコクの“西京味噌”を使用した「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「ディップポテト 生七味タルタル」を期間限定で発売する。
■一年、頑張った自分を“ねぎ”らうごちそうバーガーが、フレッシュネスから新登場！
京都発祥の伝統食材“九条ネギ”と“西京味噌”を合わせた新作「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」は、ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100％パティに、グリルし甘みと香ばしさを引き出した九条ネギ、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせた一品。
この３つのメインとなる食材が織りなす味わいは、まさに一年を“ねぎ”らうにふさわしいごちそう。国産の瑞々しいグリーンリーフとたっぷりの九条ネギで、肉と野菜の両方を存分に味わう事ができる。さらに、アクセントにはピリ辛のネギ生姜だれを使用し、後引く美味しさに仕上げた。黒毛和牛バーガーシリーズは2025年にレギュラー化されたばかりで、今回の新作はシリーズの期間限定商品として登場。「黒毛和牛チーズバーガー」「黒毛和牛バーガー」と合わせて、楽しめる。
サイドメニューには、信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒を合わせた“生七味”を使った「ディップポテト 生七味タルタル」も登場。旨みが凝縮された生七味のスパイシーな香りと具沢山の特製タルタルソースのまろやかさが融合し、皮付きの北海道産ポテトと相性抜群。ご注文を受けてから調理する揚げたてアツアツのポテトにたっぷりとディップすれば、フワッと香りと旨みが広がる冬の贅沢メニューだ。
＜商品概要＞
商品名・価格（税込）：
期間限定商品：九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー 1080円
定番商品：黒毛和牛チーズバーガー 1080円 / 黒毛和牛バーガー 980円
ディップポテト 生七味タルタル 390円
（レギュラーセット・プレミアムセットに＋50円で選択可能）
販売期間：2025年11月26日（水）〜2026年1月13日（火）
販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗
※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。
※一部特殊立地につきましては価格が異なる。
キャンペーンバーガーポスターイメージ
■商品特長
〇九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー
ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100％パティに、グリルし甘みと香ばしさを引き出した九条ネギ、まろやかな口当たりと深いコクが特徴の西京味噌ソースを合わせた一品。アクセントにはピリ辛のネギ生姜だれを使用。
九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー
〇黒毛和牛チーズバーガー
〇黒毛和牛バーガー
ジューシーで溢れる旨みの国産黒毛和牛100％パティに、新鮮なトマト・スライスオニオン・グリーンリーフの国産生野菜もサンドし、お肉と一緒に野菜もしっかりと楽しめる。卵たっぷりのクリーミーな自家製タルタルソースとサクサクとした食感の「食べる醤油」を合わせ、リッチな味わいに仕上げました。チーズ入りはコクのあるレッドチェダーチーズをプラス。
黒毛和牛チーズバーガー
黒毛和牛バーガー
〇ディップポテト 生七味タルタル
信州味噌をベースに青唐辛子や柚子、山椒の旨みが凝縮された“生七味”と具沢山の特製タルタルソースを混ぜ合わせたコク深いディップソースは、揚げたてアツアツのポテトと相性抜群だ。
※北海道産フライドポテトＲのみ
ディップポテト 生七味タルタル
