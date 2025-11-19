ホンダ「“軽”NSX」!? 超コンパクトな「2ドアスポーツ」に反響殺到！ パカッと開かない方式で「リトラ」も完全再現なS660が「完成度が高い」「こだわりを感じる」と話題に…ワイズスクエア「NS660」とは

ホンダ「“軽”NSX」!?

2025年9月25日から28日まで開催された東京ゲームショー2025に、ホンダ「S660」をベースにしたカスタムモデル「NS660」が出展されました。

初代「NSX」のスタイルをコンパクトに再現したその姿に、ユーザーから多数関心の声が寄せられています。

あれ？小さい？？？

【画像】超カッコイイ！ ホンダ「“ミニ”NSX!?」を画像で見る（77枚）

NS660は、軽オープンスポーツ「S660」をベースに、初代NSXの意匠を取り入れたカスタムモデルです。開発はワイズスクエアが主導し、販売は株式会社WONDERが担当しています。

初披露は2025年1月の東京オートサロン。当時は「miNiSX660」の名称で展示され、低く構えたフロントノーズ、リトラクタブル風のヘッドライト、サイドのエアインテークなど、NSXを彷彿とさせるスタイリングが注目を集めました。

外装には、専用設計のフロント・リアバンパー、フェンダー、サイドスカート、エアロエンジンフード、リアウイングを装備。ボディは大きく拡幅されており、軽自動車枠を超えて普通車登録となる仕様です。迫力あるスタンスと安定感のある走行性能を両立しています。

走行性能にも力が入れられており、2025年4月の富士スピードウェイでのテストでは、雨天のコンディション下で2分21秒のタイムを記録。サーキット走行にも対応した設計となっています。

販売形態は2種類。未塗装のボディキット（143万円／税込、以下同）にはヘッドライトやNSXテールランプが含まれ、塗装・取付・登録までを含むフルパッケージ仕様（250万円）も展開されています。

NS660は、2025年8月に開催された「K4-GP」10時間耐久レースにもTEAM WONDERとして参戦。レースでは一時クラス2位まで浮上するも、終盤に燃料切れでクラス8位に。クラッシュなく完走を果たし、注目を集めました。

※ ※ ※

実車を見た来場者からは「想像以上に完成度が高い」「細部の造形にこだわりを感じる」「めちゃくちゃかっこいい」と称賛の声が多く聞かれました。

SNS上でも「S660ベースとは思えない迫力」といった投稿が寄せられ、注目度の高さがうかがえます。なかには「未塗装キットで自分好みに仕上げたい」「この価格でこの造形なら納得」と、購入を前向きに検討するコメントも多数みられました。

NS660は、軽スポーツカーの可能性を広げる存在として、今後の展開にも期待が高まります。